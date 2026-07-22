Estas zonas de Tegucigalpa y SPS no tendrán energía este jueves 23 de julio

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) informó en qué zonas del país programó cortes de electricidad para este jueves 23 de julio del presente año.
Entre las áreas afectadas se encuentran comunidades del departamentos de Francisco Morazán, Santa Bárbara, Olancho y Cortés, según indica el comunicado.
La Enee precisó que los cortes de energía durarán al menos ocho horas en varias de estas zonas del país.
La Enee afirma que los cortes de luz se realizan para mejorar la red eléctrica en el país.
Autoridades piden a los abonados del servicio tomar las medidas correspondientes del caso.
La Enee pidió paciencia y comprensión a los hondureños de las zonas afectadas por las interrupciones del suministro eléctrico, al tiempo que justifican que los trabajos de mantenimiento se efectúan con la finalidad de mejorar la red eléctrica a nivel nacional.
Según el comunicado oficial, las zonas afectadas son las siguientes:
En el Distrito Central, la suspensión del servicio eléctrico se extenderá de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde. Los cortes afectarán el Instituto Técnico Los Pinos, parte de la colonia Los Pinos, residencial La Hacienda, El Morito, colonia La Hacienda, clientes ubicados sobre el bulevar La Hacienda, la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) y sectores aledaños.
En Juticalpa, Olancho, la energía será interrumpida entre 8:00 de la mañana y 2:00 de la tarde. Entre las zonas afectadas figuran los barrios El Campo 1, 2 y 3, El Edén, el Centro Penal, Santa María, Dardanelos, las colonias Vida Mejor, Primero de Mayo, Las Marías, Coleman, Santa Eduviges, Santo Tomás, Santa Gertrudis, Cooperativa, La Mazarella, Moncada Lobo, El Recreo, además de las bombas del SANAA y comunidades cercanas.
En Morocelí, El Paraíso, los trabajos programados provocarán la suspensión del servicio de 8:00 de la mañana a 2:00 de la tarde en el casco urbano de Morocelí, así como en las comunidades de Loma de Enmedio, Valle Arriba, El Plan, Buena Vista, Los Pozos y zonas vecinas.
En San Pedro Sula, uno de los cortes se realizará de 8:00 de la mañana a 5:00 de la tarde y comprenderá las colonias Prado Alto, Prado, Prado Oeste, Hernández Este y el sector de Lovable hasta Embotelladora de Sula (Pepsi).
Otro de los mantenimientos en la capital industrial se desarrollará de 8:00 de la mañana a 1:00 de la tarde, afectando los barrios Paz Barahona, tanto en su zona norte como sur, barrio Lempira, el Mercado Siete Calle, Hondutel Centro, el Hospital Leonardo Martínez y el Hospital Materno Infantil.
Asimismo, de 8:00 de la mañana a 2:00 de la tarde, permanecerán sin energía el barrio La Guardia, Intexsy, CTHA, Plásticos de Honduras, Plásticos Vanguardia y sectores aledaños.
En Santa Bárbara, los cortes están programados de 8:30 de la mañana a 2:30 de la tarde. La interrupción abarcará los municipios de Santa Bárbara, Azacualpa, Quimistán y San Marcos, además de las comunidades de El Higuito, Ocotal Tupido, El Ciruelo, La Flecha, Las Flores y el Ingenio Chumbagua.