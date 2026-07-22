Estas zonas de Tegucigalpa y SPS no tendrán energía este jueves 23 de julio

En el Distrito Central, la suspensión del servicio eléctrico se extenderá de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde. Los cortes afectarán el Instituto Técnico Los Pinos, parte de la colonia Los Pinos, residencial La Hacienda, El Morito, colonia La Hacienda, clientes ubicados sobre el bulevar La Hacienda, la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) y sectores aledaños.