Padre de Ana Bárbara la acusa de enviarlo a golpear tras entrevistas

La fractura familiar entre Ana Bárbara y su padre volvió a colocarse en el centro de la atención mediática. Don Antero Ugalde aseguró que la relación con la intérprete de "Bandido" está completamente rota y lanzó una delicada acusación al afirmar que la cantante habría ordenado que lo golpearan después de que hablara públicamente sobre los problemas que mantienen desde hace años.
Durante una entrevista concedida al programa "Venga la alegría", el padre de la llamada "Reina grupera" habló sobre el distanciamiento que existe con su hija y aseguró que fue ella quien tomó decisiones que considera imperdonables, situación que terminó por destruir el vínculo familiar.
Don Antero recordó que durante los primeros años de la carrera artística de Ana Bárbara estuvo muy presente en su desarrollo profesional y personal. Sin embargo, afirmó que con el paso del tiempo la relación se deterioró hasta convertirse en un conflicto que, según él, parece no tener solución.
El momento más delicado, explicó, ocurrió después de ofrecer diversas entrevistas a medios de comunicación en las que habló abiertamente de los problemas familiares que enfrentaban. De acuerdo con su versión, esas declaraciones provocaron el enojo de la cantante.
Según relató, fue su hijo Francisco "Pancho" Ugalde quien acudió a buscarlo para transmitirle un mensaje que, asegura, provenía de Ana Bárbara. Don Antero afirmó que su hijo le confesó que la artista estaba molesta por sus declaraciones públicas.
"Pancho fue el que vino aquí para acabarme, cuando vino a decirme que Ana Bárbara, cuando hablé con los medios, le dijo 've y dale en la madre a mi papá'", expresó durante la entrevista, al recordar la conversación que, asegura, sostuvo con su hijo.
El padre de la cantante señaló que respondió de inmediato a esa presunta amenaza y recordó las palabras que dirigió a Francisco Ugalde en ese momento. "Hija de la ching*da, ¿ese es el pago que me da, la hija de la ching*da?, me dijo (Pancho) 'me mandó porque comenzaste a salir en los medios', que me madreara, qué pendej*, no sabe en la que se iba a meter, 'imagínate que me tocas un pelo, ahí te mueres y yo también ahí me muero, cabr*n'", relató.
Visiblemente molesto, don Antero sostuvo que durante muchos años procuró el bienestar de su hija y lamentó que, desde su perspectiva, ese esfuerzo no haya sido correspondido. Incluso aseguró que considera injusto el trato que ha recibido por parte de la intérprete.
Las declaraciones reavivan una disputa familiar que desde hace tiempo ha trascendido al ámbito público y que también ha involucrado a otros integrantes de la familia Ugalde, especialmente a Francisco "Pancho" Ugalde, hermano de la cantante.
Hasta el momento, Ana Bárbara no ha emitido una postura pública sobre las recientes acusaciones hechas por su padre durante la entrevista televisiva. Tampoco ha respondido a los señalamientos relacionados con la supuesta orden de agredirlo.