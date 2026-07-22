Padre de Ana Bárbara la acusa de enviarlo a golpear tras entrevistas

El padre de la cantante señaló que respondió de inmediato a esa presunta amenaza y recordó las palabras que dirigió a Francisco Ugalde en ese momento. "Hija de la ching*da, ¿ese es el pago que me da, la hija de la ching*da?, me dijo (Pancho) 'me mandó porque comenzaste a salir en los medios', que me madreara, qué pendej*, no sabe en la que se iba a meter, 'imagínate que me tocas un pelo, ahí te mueres y yo también ahí me muero, cabr*n'", relató.