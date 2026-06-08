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Mundial 2026: Estados Unidos le niega su entrada para el torneo

A pocos días del inicio del Mundial 2026, una inesperada situación ha generado revuelo en el entorno futbolístico internacional.

  • Actualizado: 08 de junio de 2026 a las 19:54 -
  • Agencia EFE
Mundial 2026: Estados Unidos le niega su entrada para el torneo

Un protagonista vinculado a la máxima cita del fútbol fue informado de que no podrá ingresar a Estados Unidos, una de las sedes del Mundial 2026.
Nueva York, Estados Unidos.

Las autoridades federales de inmigración prohibieron la entrada a Estados Unidos a un arbitro de fútbol procedente de Somalia que iba a participar en el la Copa Mundial, que comienza este semana.

El Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en ingles) indicó en un comunicado recogido este lunes por ABC News que su entrada fue denegada, alegando "preocupaciones en la verificación de antecedentes".

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El árbitro Omar Abdulkadir Artan, elegido árbitro masculino del año 2025 por la Confederación Africana de Fútbol (CAF), fue "declarado inadmisible debido a problemas en el proceso de verificación de antecedentes y se le denegó la entrada", agregó un portavoz del organismo, sin ofrecer más detalles.

Artan, quien se iba a convertir en el primer somalí en arbitrar un partido en la historia del Mundial, aterrizó el pasado 6 junio en aeropuerto internacional de Miami en un vuelo procedente de Estambul y fue sometido a una inspección en la que fue considerado inadmisible para ingresar al país.

Por su parte, la FIFA emitió un comunicado explicando que el organismo organizador de la Copa del Mundo no participa en los procesos de inmigración del país anfitrión, incluyendo la concesión de visados.

Omar Abdulkadir Artan es el árbitro al que Estados Unidos le negó su entrada para estar en el Mundial 2026.

Omar Abdulkadir Artan es el árbitro al que Estados Unidos le negó su entrada para estar en el Mundial 2026.

 (Foto Instagram.)

Somalia se encuentra en la larga lista de países cuyos ciudadanos están sujetos a una prohibición de viajar a EE.UU. por parte del gobierno de Donald Trump, entre los que también se encuentran Afganistán, Libia, Irán o Yemen.

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Agencia EFE
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