Agricultor hondureño encuentra restos fósiles de un perezoso gigante en Olancho

Olancho, Honduras

Un agricultor realizó un importante hallazgo paleontológico al encontrar restos fósiles de un perezoso gigante en el municipio de San Esteban, Olancho.

El estudio de los restos se desarrolla en el marco del Programa Fulbright , mediante el cual el paleontólogo estadounidense Greg McDonald colabora con el IHAH en las investigaciones científicas. El objetivo es determinar la antigüedad del espécimen, sus características y el contexto en el que vivió.

El descubrimiento, que será estudiado por especialistas del Instituto Hondureño de Antropología e Historia (IHAH) con apoyo de un paleontólogo estadounidense, podría aportar nuevos conocimientos sobre la fauna prehistórica que habitó Honduras hace miles de años.

Los especialistas consideran que este hallazgo representa una valiosa oportunidad para ampliar el conocimiento sobre la biodiversidad prehistórica del territorio hondureño y fortalecer las investigaciones relacionadas con el pasado natural del país.

Además del valor científico, el descubrimiento pone de relieve el potencial paleontológico de Honduras, una riqueza que, según los expertos, aún tiene mucho por revelar mediante estudios especializados y la conservación adecuada de los vestigios encontrados.

La cooperación entre el Programa Fulbright y el IHAH también permite fortalecer las capacidades técnicas del personal hondureño. Como parte de este intercambio, se comparten metodologías y experiencias en excavación, preparación e investigación de fósiles.

Las autoridades destacaron que este tipo de alianzas internacionales contribuyen al desarrollo de la ciencia y la educación, al tiempo que generan oportunidades de aprendizaje para investigadores y estudiantes tanto de Honduras como de Estados Unidos.

Asimismo, hicieron un llamado a la población para que, en caso de encontrar restos fósiles u otros vestigios históricos, evite manipularlos y notifique de inmediato a las instituciones competentes, con el fin de garantizar su conservación y un adecuado análisis científico.

Los expertos coinciden en que el hallazgo en San Esteban constituye un paso importante para el estudio del patrimonio paleontológico nacional y podría abrir nuevas líneas de investigación sobre las especies que habitaron el territorio hondureño durante la prehistoria.