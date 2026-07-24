  1. Inicio
  2. · Sucesos

Sicarios interceptan taxi y abren fuego contra conductor en La Ceiba

El conductor de taxi José Carrasco fue asesinado a balazos este viernes en la colonia Villa Neen de La Ceiba, Atlántida. La Policía investiga el móvil y busca identificar a los responsables

Sicarios interceptan taxi y abren fuego contra conductor en La Ceiba

El taxi que conducía José Carrasco quedó en la escena del crimen, donde agentes policiales iniciaron las primeras investigaciones para esclarecer el asesinato.
La Ceiba, Honduras

Un nuevo hecho violento enluta al sector transporte en La Ceiba, Atlántida. Un conductor de taxi fue asesinado a balazos la tarde de este viernes en la colonia Villa Neen, cuando se encontraba al volante de su unidad.

En Costa Rica capturan al "Diablo", el narco prófugo más buscado

La víctima fue identificada como José Carrasco, quien conducía el taxi con registro 0369, afiliado a la empresa Taxcolso, que presta servicio desde el centro comercial Mall Megaplaza.

Foto en vida de José Carrasco.

Foto en vida de José Carrasco.

De acuerdo con información preliminar, sujetos desconocidos interceptaron el vehículo y abrieron fuego contra el conductor en repetidas ocasiones, causándole la muerte en el lugar.

Tras el ataque, agentes de la Policía Nacional y de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) acordonaron la escena e iniciaron las diligencias para esclarecer el crimen y dar con los responsables.

Hasta el momento, las autoridades no han establecido el móvil del asesinato ni reportan capturas relacionadas con este nuevo hecho violento, mientras las investigaciones continúan.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias