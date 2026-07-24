Sicarios interceptan taxi y abren fuego contra conductor en La Ceiba

La Ceiba, Honduras

Un nuevo hecho violento enluta al sector transporte en La Ceiba , Atlántida. Un conductor de taxi fue asesinado a balazos la tarde de este viernes en la colonia Villa Neen, cuando se encontraba al volante de su unidad.

La víctima fue identificada como José Carrasco, quien conducía el taxi con registro 0369, afiliado a la empresa Taxcolso, que presta servicio desde el centro comercial Mall Megaplaza.

De acuerdo con información preliminar, sujetos desconocidos interceptaron el vehículo y abrieron fuego contra el conductor en repetidas ocasiones, causándole la muerte en el lugar.

Tras el ataque, agentes de la Policía Nacional y de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) acordonaron la escena e iniciaron las diligencias para esclarecer el crimen y dar con los responsables.

Hasta el momento, las autoridades no han establecido el móvil del asesinato ni reportan capturas relacionadas con este nuevo hecho violento, mientras las investigaciones continúan.