Sergio David Florentino enfrentará la justicia por el asesinato de sus dos esposas

San Pedro Sula, Honduras

Después de dos años y medio de haber presuntamente estrangulado a su primera esposa, Gina Gutiérrez Pérez, Sergio David Florentino Díaz será acusado por ese crimen. Actualmente, Sergio David Florentino Díaz guarda prisión por el asesinato de su segunda esposa, Brenda Janeth Gómez Pérez, a quien, según las investigaciones de la Policía, también estranguló. De acuerdo con las indagaciones, el imputado habría montado una escena para aparentar que la causa de la muerte era natural.

La implicación de Florentino Díaz en el crimen de Brenda Janeth Gómez Pérez llevó a que la Policía ampliara las investigaciones sobre la muerte de su primera esposa, cuya causa también habría intentado hacer pasar como natural. Tras analizar las circunstancias en que murieron ambas mujeres, las autoridades detectaron similitudes en el patrón de los hechos, lo que fortaleció las sospechas contra Florentino Díaz. El 10 de septiembre de 2025, Brenda Janeth Gómez Pérez (de 28 años) fue encontrada sin vida en el asiento trasero de una camioneta estacionada en las inmediaciones del puente Los Bordos, en el sector Bermejo, San Pedro Sula. De acuerdo con las investigaciones, Sergio David Florentino Díaz conducía el vehículo y habría intentado trasladar el cadáver de Brenda Janeth Gómez Pérez a una funeraria para sepultarlo sin alertar a las autoridades. Tras el hallazgo del cuerpo, el sospechoso fue detenido por 24 horas, pero recuperó la libertad por falta de méritos. Sin embargo, el análisis posterior de la escena y la autopsia forense permitieron a las autoridades reunir indicios suficientes para solicitar una orden de captura, que posteriormente fue ejecutada.

Investigaciones contradicen la versión del acusado

Las investigaciones determinaron que los patrones identificados por fiscales, peritos forenses y agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) contradicen la versión del acusado, quien sostuvo que la muerte de su esposa ocurrió por causas naturales. El 29 de octubre de 2025, Sergio David Florentino Díaz fue capturado en la residencial Salamanca, de San Pedro Sula, por el asesinato de Brenda Janeth Gómez Pérez. La autopsia estableció que la causa de muerte fue estrangulamiento. Autoridades del Ministerio Público confirmaron que la próxima semana presentarán un requerimiento fiscal contra Sergio David Florentino Díaz por el asesinato de su primera esposa, Gina Gutiérrez Pérez, ocurrido el 26 de diciembre de 2023.

Indicaron que el expediente investigativo elaborado por agentes de la DPI contiene los indicios que apuntan a que Florentino Díaz habría causado la muerte de Gina Gutiérrez Pérez. Entre las pruebas con las que cuenta el Ministerio Público figura el dictamen de la autopsia practicada a Gina Gutiérrez Pérez, el cual establece que murió por estrangulamiento y que la manera de muerte fue homicida. Según la Fiscalía, este hallazgo refuerza la hipótesis de que el principal sospechoso del crimen es Sergio David Florentino Díaz, quien era su esposo.