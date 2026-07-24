ICE captura a hondureño vinculado a la MS-13 en Nueva Orleans; su padre ya fue deportado

Nueva Orleans, Estados Unidos.

Las autoridades del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) informaron sobre la detención de un ciudadano hondureño, a quien señalan como presunto integrante de la Mara Salvatrucha (MS-13).

La detención ocurrió luego de que recuperara su libertad de un centro correccional de Nueva Orleans. El hondureño fue identificado como como Junior Antonio Santos Carrasco.

A través de una publicación oficial en sus redes sociales, ICE Nueva Orleans indicó que Santos Carrasco fue arrestado tras salir del Centro Correccional de la Parroquia de Jefferson. La agencia estadounidense lo identifica como un "extranjero ilegal hondureño" y asegura que es un presunto miembro de la MS-13.

Según el comunicado, el hondureño había sido arrestado por robo de bolsos, hurto e intento de asesinato, además de contar con una condena previa por el delito de robo. Sin embargo, las autoridades migratorias no ofrecieron detalles adicionales sobre las fechas o circunstancias de esos procesos judiciales.