ICE captura a hondureño vinculado a la MS-13 en Nueva Orleans; su padre ya fue deportado

Las autoridades del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) informaron sobre la detención de un ciudadano hondureño, a quien señalan como presunto integrante de la Mara Salvatrucha (MS-13).
La detención ocurrió luego de que recuperara su libertad de un centro correccional de Nueva Orleans. El hondureño fue identificado como como Junior Antonio Santos Carrasco.
A través de una publicación oficial en sus redes sociales, ICE Nueva Orleans indicó que Santos Carrasco fue arrestado tras salir del Centro Correccional de la Parroquia de Jefferson. La agencia estadounidense lo identifica como un "extranjero ilegal hondureño" y asegura que es un presunto miembro de la MS-13.
Según el comunicado, el hondureño había sido arrestado por robo de bolsos, hurto e intento de asesinato, además de contar con una condena previa por el delito de robo. Sin embargo, las autoridades migratorias no ofrecieron detalles adicionales sobre las fechas o circunstancias de esos procesos judiciales.
En su publicación, ICE también explicó cómo el hondureño permaneció en territorio estadounidense durante varios años. "¿Por qué estaba Junior aquí en primer lugar?", planteó la agencia, para luego afirmar que su padre, Pablo Jorge Santos Martínez, fue autorizado a permanecer en Estados Unidos bajo un programa de libertad supervisada después de haber cruzado la frontera de manera irregular por tercera ocasión en 2016.
Asimismo, la institución sostuvo que esa política migratoria cambió con la llegada de la actual administración estadounidense. "Desde 2025, Trump ha garantizado ponerle fin rápidamente a ese absurdo", señaló ICE en su comunicado oficial.
🤯¡Esto no se puede inventar!⬇️— ICE en Español (@ICEespanol) July 21, 2026
Nuestros oficiales de @ERONewOrleans arrestaron a Junior Antonio Santos Carrasco —presunto miembro del grupo terrorista MS-13 y extranjero ilegal hondureño— el 30 de junio, tras su liberación del Centro Correccional de la Parroquia de Jefferson.... pic.twitter.com/oaI3SzFAW5
La agencia confirmó además que Pablo Jorge Santos Martínez ya fue deportado a Honduras, mientras que su hijo permanece bajo custodia migratoria en Estados Unidos.
De acuerdo con ICE, Junior Antonio Santos Carrasco continúa a la espera de una resolución de un juez de inmigración, quien será el encargado de determinar si procede su expulsión del país o cualquier otra medida contemplada por la legislación migratoria estadounidense.
Hasta el momento, las autoridades hondureñas no se han pronunciado sobre el caso ni han informado si existe algún proceso judicial pendiente contra Santos Carrasco en Honduras.