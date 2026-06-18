"Se confundieron": hispano Samuel Guzmán es arrestado por ICE cuando iba camino a su trabajo

Miami, Estados Unidos.

Un ciudadano estadounidense denunció haber sido detenido temporalmente por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Maryland, en un caso que ha generado preocupación entre la comunidad hispana por una aparente confusión relacionada con la propiedad de un vehículo. Samuel Guzmán aseguró que el incidente ocurrió la mañana del 7 de junio cuando se dirigía a su trabajo en la ciudad de Annapolis. Según relató, decidió detenerse en una cafetería y, al salir del establecimiento, inspeccionar varios vehículos de ICE en el estacionamiento. De acuerdo con su testimonio, uno de los agentes se acercó para interrogarlo y poco después fue esposado. Guzmán afirmó que intentó explicar en repetidas ocasiones que era ciudadano estadounidense por nacimiento, pero sus declaraciones no fueron tomadas en cuenta inicialmente.

El hombre señaló que durante el procedimiento le retiraron temporalmente su teléfono celular, las llaves de su automóvil y su billetera, lo que le impidió mostrar documentos de identificación o comunicarse con otras personas. Posteriormente, fue trasladado en una patrulla a otro estacionamiento cercano, donde continuó siendo interrogado por agentes federales. Guzmán relató que las preguntas estaban centradas en su origen y situación migratoria. “Intenté decirle que yo era de aquí, pero no me creyó”, expresó el afectado al recordar el momento en que intentaba convencer a los oficiales de que era ciudadano estadounidense. Tras verificar sus datos personales, los agentes determinaron que no era la persona que buscaban. Según Guzmán, fue llevado nuevamente al lugar donde había sido interceptado y posteriormente quedó en libertad sin recibir una explicación detallada sobre lo ocurrido. Ante las acusaciones, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) emitió una declaración en la que explicó que la intervención se produjo porque el vehículo que conducía figuraba registrado a nombre de una persona que presuntamente se encuentra en Estados Unidos de manera irregular.