Joven hondureño es detenido por ICE tras salir de audiencia migratoria

Nueva York, Estados Unidos.

Un hondureño de 21 años fue detenido por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) tras asistir a una audiencia migratoria en el edificio 26 Federal Plaza, en Nueva York, apenas un día después de que un juez federal restringiera la mayoría de arrestos en tribunales de inmigración. De acuerdo con observadores judiciales y organizaciones defensoras de derechos humanos, el joven fue interceptado por agentes encapuchados del ICE luego de salir de una audiencia rutinaria realizada en el piso 12 del tribunal migratorio.

El arresto generó reacciones inmediatas entre activistas y representantes legales, quienes cuestionaron si la detención violó la reciente orden judicial emitida el lunes por un juez federal, la cual limita las capturas en instalaciones judiciales migratorias. El sacerdote Fabian Arias, de la iglesia católica San Pedro de Manhattan y observador voluntario en los tribunales, expresó su sorpresa tras presenciar el operativo. “Les dijimos a las personas que no se preocuparan, que no podían detener a más gente. Todo ocurrió en cuestión de segundos”, declaró Arias. Aunque la resolución judicial prohíbe la mayoría de arrestos del ICE dentro de tribunales migratorios, existen excepciones relacionadas con amenazas a la seguridad nacional o riesgos graves para la seguridad pública, según lineamientos internos de la agencia emitidos en 2021.