Colombia llega y enciende los motores del Gran Carnaval de La Ceiba

La Ceiba, Atlántida

El ambiente festivo ya se respira con fuerza en la "Novia de Honduras". Con una calurosa bienvenida al ritmo de tambores y sabor local, se reportó el arribo de la vibrante delegación de Colombia, la cual ya se encuentra lista para engalanar el espectacular desfile de carrozas y comparsas y Gran Carnaval Internacional de la Amistad este próximo sábado 23 de mayo. ​El esperado cierre de la Feria Isidra se desarrollará, como es tradición, a lo largo de la emblemática avenida San Isidro, prometiendo una jornada inolvidable de color, música y cultura.​

Un recibimiento al puro estilo ceibeño

​La delegación sudamericana fue recibida con los brazos abiertos y una auténtica fiesta cultural liderada por la batucada del Grupo Garífuna de Desarrollo Comunitario.​ "Hemos recibido a los visitantes de Colombia con batucada. Han probado nuestra gastronomía, degustaron guifiti y bailaron. Ya los detalles que faltan son mínimos y estamos muy positivos de que vamos a tener un carnaval a lo grande", expresó con entusiasmo la regidora municipal, Vilma Bonnano.​

​Este año, la representación colombiana tira la casa por la ventana. Entre sus principales atractivos resalta la presencia de Natalia de Castro, reina del icónico Carnaval de Barranquilla, junto a la reina municipal del carnaval de Santo Tomás y un talentoso cuerpo de bailarinas. "Traemos el calor, la alegría y el agradecimiento a esta gran ciudad por invitarnos", manifestó emocionado Richard Castillo, jefe de la delegación colombiana, tras arribar ala eropuerto de Guillermo Anderson de La Ceiba. Esta visita ya se ha convertido en una hermosa tradición, pues es el quinto año consecutivo que Colombia dice presente en la máxima fiesta de los ceibeños.​

Una cartelera internacional de lujo​

El Gran Carnaval ceibeño no solo brillará por sus desfiles. En los próximos días se espera el arribo de las delegaciones de Nueva Orleans, Estados Unidos y Nicaragua, entre otras naciones invitadas que sumarán diversidad a la fiesta.​ La noche cerrará con broche de oro gracias a una espectacular cartelera artística. Los encargados de poner a bailar a los miles de asistentes nacionales y extranjeros serán estrellas internacionales de la talla de Farruko y La Makina.