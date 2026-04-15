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Farruko y La Makina amenizarán el Gran Carnaval de La Ceiba

El Gran Carnaval Internacional de la Amistad 2026, que se celebrará el sábado 23 de mayo, contará con las presentaciones estelares de Farruko, el grupo de merengue La Makina desde Puerto Rico y el talento nacional de Raffy de Honduras

  • Actualizado: 15 de abril de 2026 a las 15:43 -
  • Carlos Molina
Farruko y La Makina amenizarán el Gran Carnaval de La Ceiba

El reguetonero Farruko regresa al carnaval ceibeño al igual que La Makina de Puerto Rico, este 23 de mayo.

Foto: Cortesía
La Ceiba, Atlántida

Autoridades municipales y de la Cámara Nacional de Turismo de Honduras (Canaturh) capítulo de La Ceiba, anunciaron oficialmente la cartelera de artistas internacionales que pondrán el ritmo al Gran Carnaval de La Ceiba este sábado 23 de mayo.

El alcalde ceibeño, Bader Dip, confirmó que el plato fuerte de la noche será el reconocido reguetonero puertorriqueño Farruko, quien regresa a tierras ceibeñas para deleitar a sus fanáticos. Junto a él, la energía del merengue llegará con La Makina de Puerto Rico y el talento nacional estará representado por Raffy.

"Llevamos cinco años haciendo equipo con Canaturh. Confirmamos que el artista primario es Farruko, además de La Makina y Raffy. También habrá espacios para artistas locales que abrirán los conciertos; la idea es apoyar el talento de casa", destacó el alcalde.

Se viene algo grande

Por su parte, Gamal Nasser, presidente de Canaturh, expresó su entusiasmo por la organización de este año, asegurando que la unión de esfuerzos marcará un antes y un después en la festividad.

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"Este año será el mejor carnaval de la historia de La Ceiba gracias al equipo de trabajo que se ha unido. Esto será diferente, viene algo grande y por eso invitamos a toda Honduras a que nos visiten", manifestó Nasser.

El desfile de carrozas y comparsas es uno de los eventos más atractivos de La Ceiba, previo al Gran Carnaval.

El desfile de carrozas y comparsas es uno de los eventos más atractivos de La Ceiba, previo al Gran Carnaval.

(Foto: La Prensa )

Tradición y color

Como es costumbre, el gran cierre musical será precedido por el tradicional desfile de carrozas y comparsas, que llenará la Avenida San Isidro de color, creatividad y cultura antes de que los escenarios principales se enciendan con la noche carnavalesca.

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Tanto Farruko como La Makina ya conocen el calor del público ceibeño tras visitas anteriores, lo que garantiza un espectáculo de primer nivel con artistas que saben cómo hacer vibrar a la multitud en la fiesta más grande de Centroamérica.

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Carlos Molina
Carlos Molina
carlos.molina@laprensa.hn

Periodista La Prensa, cobertura de noticias generales asignado al litoral Atlántico y con más 20 años de experiencia en periodismo escrito, radial y televisivo.

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