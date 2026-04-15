Farruko y La Makina amenizarán el Gran Carnaval de La Ceiba

Autoridades municipales y de la Cámara Nacional de Turismo de Honduras (Canaturh) capítulo de La Ceiba, anunciaron oficialmente la cartelera de artistas internacionales que pondrán el ritmo al Gran Carnaval de La Ceiba este sábado 23 de mayo.
El alcalde ceibeño, Bader Dip, confirmó que el plato fuerte de la noche será el reconocido reguetonero puertorriqueño Farruko, quien regresa a tierras ceibeñas para deleitar a sus fanáticos. Junto a él, la energía del merengue llegará con La Makina de Puerto Rico y el talento nacional estará representado por Raffy.
"Llevamos cinco años haciendo equipo con Canaturh. Confirmamos que el artista primario es Farruko, además de La Makina y Raffy. También habrá espacios para artistas locales que abrirán los conciertos; la idea es apoyar el talento de casa", destacó el alcalde.
Se viene algo grande
Por su parte, Gamal Nasser, presidente de Canaturh, expresó su entusiasmo por la organización de este año, asegurando que la unión de esfuerzos marcará un antes y un después en la festividad.
"Este año será el mejor carnaval de la historia de La Ceiba gracias al equipo de trabajo que se ha unido. Esto será diferente, viene algo grande y por eso invitamos a toda Honduras a que nos visiten", manifestó Nasser.
Tradición y color
Como es costumbre, el gran cierre musical será precedido por el tradicional desfile de carrozas y comparsas, que llenará la Avenida San Isidro de color, creatividad y cultura antes de que los escenarios principales se enciendan con la noche carnavalesca.
Tanto Farruko como La Makina ya conocen el calor del público ceibeño tras visitas anteriores, lo que garantiza un espectáculo de primer nivel con artistas que saben cómo hacer vibrar a la multitud en la fiesta más grande de Centroamérica.