Farruko y La Makina amenizarán el Gran Carnaval de La Ceiba

La Ceiba, Atlántida

Autoridades municipales y de la Cámara Nacional de Turismo de Honduras (Canaturh) capítulo de La Ceiba, anunciaron oficialmente la cartelera de artistas internacionales que pondrán el ritmo al Gran Carnaval de La Ceiba este sábado 23 de mayo.

El alcalde ceibeño, Bader Dip, confirmó que el plato fuerte de la noche será el reconocido reguetonero puertorriqueño Farruko, quien regresa a tierras ceibeñas para deleitar a sus fanáticos. Junto a él, la energía del merengue llegará con La Makina de Puerto Rico y el talento nacional estará representado por Raffy.

"Llevamos cinco años haciendo equipo con Canaturh. Confirmamos que el artista primario es Farruko, además de La Makina y Raffy. También habrá espacios para artistas locales que abrirán los conciertos; la idea es apoyar el talento de casa", destacó el alcalde.