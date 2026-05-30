Niño hondureño viaja a la NASA para campamento espacial en Estados Unidos

Tegucigalpa, Honduras

El hondureño André Enoc Mejía Romero, de apenas 10 años, inició este sábado un viaje que marca un hecho histórico para el país: por primera vez, representará a Honduras en un programa de formación espacial en la NASA .

El menor viaja acompañado de su madre rumbo al Kennedy Space Center, en Cabo Cañaveral, Florida, donde participará del 1 al 7 de junio en un campamento educativo internacional enfocado en ciencia, tecnología y exploración espacial.

El programa reúne a niños y jóvenes de distintas partes del mundo y contempla entrenamientos en robótica, astronomía y tecnología aeroespacial, además de simulaciones inspiradas en misiones espaciales, incluyendo experiencias de microgravedad.

Al concluir la capacitación, André recibirá una certificación como aspirante a astronauta junior, reconocimiento que respalda su participación en esta experiencia formativa.

Su interés por el espacio no es reciente. Desde temprana edad ha participado en cinco ediciones del NASA Space Apps Challenge, donde logró el People’s Choice Award en 2023 y 2024.

También ha destacado en competencias nacionales de matemáticas, astronomía y astronáutica, consolidándose como uno de los estudiantes más sobresalientes en el área científica.

El menor es fundador de Exoplanets Lab, un proyecto educativo con el que promueve la enseñanza de la astronomía entre niños y jóvenes en Honduras y otros países de la región.