Niño hondureño viaja a la NASA para campamento espacial en Estados Unidos

El hondureño André Enoc Mejía Romero, de apenas 10 años, inició este sábado un viaje que marca un hecho histórico para el país: por primera vez, representará a Honduras en un programa de formación espacial en la NASA.
El menor viaja acompañado de su madre rumbo al Kennedy Space Center, en Cabo Cañaveral, Florida, donde participará del 1 al 7 de junio en un campamento educativo internacional enfocado en ciencia, tecnología y exploración espacial.
El programa reúne a niños y jóvenes de distintas partes del mundo y contempla entrenamientos en robótica, astronomía y tecnología aeroespacial, además de simulaciones inspiradas en misiones espaciales, incluyendo experiencias de microgravedad.
Al concluir la capacitación, André recibirá una certificación como aspirante a astronauta junior, reconocimiento que respalda su participación en esta experiencia formativa.
Su interés por el espacio no es reciente. Desde temprana edad ha participado en cinco ediciones del NASA Space Apps Challenge, donde logró el People’s Choice Award en 2023 y 2024.
También ha destacado en competencias nacionales de matemáticas, astronomía y astronáutica, consolidándose como uno de los estudiantes más sobresalientes en el área científica.
El menor es fundador de Exoplanets Lab, un proyecto educativo con el que promueve la enseñanza de la astronomía entre niños y jóvenes en Honduras y otros países de la región.
Trayectoria de André Enoc
Además, se convirtió en el expositor más joven en participar en las Noches Astronómicas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah), un hecho sin precedentes en ese espacio académico.
A su corta edad, su trayectoria ya ha sido reconocida a nivel internacional con el International Star Kids Awards 2025, distinción que lo convirtió en el primer hondureño en ingresar a una comunidad global de niños prodigio.
También recibió el Young Global Icon Award 2026, otorgado a jóvenes con liderazgo en ciencia espacial y educación STEM.
La madre del menor, Lissa Mejía, agradeció el respaldo brindado por el Gobierno del presidente Nasry Asfura, señalando que ese apoyo ha sido clave para concretar la participación del niño en el programa.
Recordó además que el mandatario recibió a André en Casa Presidencial meses atrás, donde el menor presentó sus proyectos científicos y compartió sus aspiraciones.
“Mi mamá, el presidente cree en mí”, fue la frase que, según su madre, marcó profundamente al niño tras aquel encuentro.
Para su familia, este viaje representa más que un logro académico: es la confirmación de que el talento hondureño puede abrirse camino en escenarios internacionales de alto nivel.