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Arquitecto Max Medina pone en alto a Honduras en ‘Beast Games’; apóyalo, vota por él

Es egresado de una universidad sampedrana, además es candidato a astronauta en Titan Space Industries

Arquitecto Max Medina pone en alto a Honduras en ‘Beast Games’; apóyalo, vota por él

El arquitecto sampedrano Max Medina, representa a Honduras en el programa Beast Games, además, es candidato a astronauta en Titan Space Industries

 Foto: La Prensa/Cortesía
San Pedro Sula

El arquitecto hondureño Max Medina destaca a nivel internacional con su participación en el reconocido programa Beast Games, considerado uno de los shows televisivos más grandes del mundo, producido por Amazon Prime en colaboración con el creador de contenido MrBeast.

Medina, originario de San Pedro Sula, es director en LAVA Architects, (Laboratory for Visionary Architecture) ha desarrollado una destacada trayectoria que abarca desde proyectos urbanos de gran escala hasta hábitats experimentales pensados para la Luna, integrando diseño, tecnología y una visión innovadora del futuro.

Puedes participar y votar por Max Medina en el sitio

https://beastgames.votenow.tv/

El Trabajo de Medina ha sido premiado y presentado en conferencias en distintos países, consolidándolo como una figura influyente en la arquitectura contemporánea.

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Además, es candidato a astronauta con Titan Space Industries, explorando cómo la arquitectura puede contribuir a la vida más allá de la Tierra. Su participación en Beast Games no solo representa un logro personal, sino también el reflejo de una generación que sueña en grande.

Max Medina pone en alto el nombre de Honduras en uno de los programas más vistos del planeta

Max Medina pone en alto el nombre de Honduras en uno de los programas más vistos del planeta

 (Foto:Cortesía Beast Games)

La presencia de Max Medina en este escenario internacional pone en alto el nombre de Honduras, demostrando que el país también es tierra de talento, visión y oportunidades, con ciudadanos capaces de alcanzar metas globales, incluso con la posibilidad de ganar un premio de cinco millones de dólares.


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Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

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