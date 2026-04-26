Arquitecto Max Medina pone en alto a Honduras en ‘Beast Games’; apóyalo, vota por él

San Pedro Sula

El arquitecto hondureño Max Medina destaca a nivel internacional con su participación en el reconocido programa Beast Games, considerado uno de los shows televisivos más grandes del mundo, producido por Amazon Prime en colaboración con el creador de contenido MrBeast.

Medina, originario de San Pedro Sula, es director en LAVA Architects, (Laboratory for Visionary Architecture) ha desarrollado una destacada trayectoria que abarca desde proyectos urbanos de gran escala hasta hábitats experimentales pensados para la Luna, integrando diseño, tecnología y una visión innovadora del futuro.

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