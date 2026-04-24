Más de 4,000 jóvenes buscan ingresar a Unah-Cortés

Desde tempranas horas de este viernes, 4,446 aspirantes llegaron a las instalaciones de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah) campus Cortés para presentar la Prueba Hondureña Universitaria de Medición Académica (PHUMA), un reflejo del creciente interés de los jóvenes por continuar su educación superior.
Autoridades señalaron que la masiva participación superó los registros de procesos recientes, que rondaban los 2,500 aspirantes, por lo que esperan un incremento significativo en la matrícula este año.
Algunos aplicantes llegaron acompañados de sus padres o familiares, en un ambiente cargado de nervios, entusiasmo y esperanza. En los alrededores del campus se multiplicaron los mensajes de ánimo de quienes ven en esta prueba una oportunidad para sus hijos.
Byron Núñez compartió que su hijo es aspirante a la carrera de Medicina y se preparó mucho para esta prueba. Destacó que apoyar la educación de los hijos es una de las mejores herramientas para impulsar cambios, tanto en las familias como en el país.
Mientras que Olga Banegas destacó que acompañar a los aspirantes también es una forma de transmitirles seguridad y respaldo en un momento importante para su futuro. Señaló que la presencia de los padres refuerza la confianza de los jóvenes y les hace sentir que cuentan con apoyo en su aspiración de convertirse en profesionales.
Por su parte, el doctor Joseph Malta, director de Unah-Cortés, calificó la jornada como histórica y resaltó que la participación registrada proyecta un crecimiento importante en la población estudiantil.
Resaltó que el campus ofrece 27 carreras, entre ellas nuevas carreras técnicas, programas en áreas como ingenierías, salud, humanidades y sociales. Algunas están en modalidad virtual.
Malta relató que recorrió personalmente las instalaciones durante la aplicación para supervisar el proceso y acompañar a los jóvenes en la primera prueba PHUMA de 2026, constatando que esta se desarrolló con normalidad, de acuerdo a lo planificado semanas atrás.
Cabe recordar que la PHUMA es el nuevo mecanismo de admisión de la Unah y está diseñada para evaluar competencias en matemáticas, español, ciencias naturales y sociales, así como habilidades blandas.
La prueba sustituyó a la antigua Prueba de Aptitud Académica (PAA), con un enfoque que busca responder mejor a la realidad educativa del país y fue aplicada por primera vez en abril de 2025.
La amplia partitipación registrada este viernes 24 de abril también evidencia que la educación superior pública continúa siendo una puerta de movilidad social y esperanza para miles de jóvenes, especialmente en un contexto donde acceder a oportunidades académicas representa un desafío para muchas familias hondureñas.