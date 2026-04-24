Más de 4,000 jóvenes buscan ingresar a Unah-Cortés

San Pedro Sula, Honduras.

Desde tempranas horas de este viernes, 4,446 aspirantes llegaron a las instalaciones de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah) campus Cortés para presentar la Prueba Hondureña Universitaria de Medición Académica (PHUMA), un reflejo del creciente interés de los jóvenes por continuar su educación superior.

Autoridades señalaron que la masiva participación superó los registros de procesos recientes, que rondaban los 2,500 aspirantes, por lo que esperan un incremento significativo en la matrícula este año.

Algunos aplicantes llegaron acompañados de sus padres o familiares, en un ambiente cargado de nervios, entusiasmo y esperanza. En los alrededores del campus se multiplicaron los mensajes de ánimo de quienes ven en esta prueba una oportunidad para sus hijos.

Byron Núñez compartió que su hijo es aspirante a la carrera de Medicina y se preparó mucho para esta prueba. Destacó que apoyar la educación de los hijos es una de las mejores herramientas para impulsar cambios, tanto en las familias como en el país.