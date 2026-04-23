Contreras culpa a colectivos de Libre por la basura y evade responsabilidad en mercados

San Pedro Sula, Honduras

Molesto y con un discurso donde evitó asumir responsabilidades directas, el alcalde Roberto Contreras compareció ante varios medios de comunicación tras la protesta de vendedores por aguas negras, mal estado de calles y acumulación de basura.

Las protestas ya se están volviendo una costumbre en la capital industrial pues los sampedranos están hartos de tener malas las calles, basura acumulada, problemas de aguas negras, congestionamiento y no ven acciones claras de parte de los responsables de gobernar la ciudad.

Los vendedores que tienen sus puestos en las afueras del mercado Dandy y los locatarios del inmueble madrugaron a quemar llantas y tomarse la calle pidiendo atención y una solución al problema de aguas negras, mal estado de calles y proliferación de la basura.

Para el titular de la administración de la capital industrial, el mercado Dandy es privado, por lo que afirmó, no corresponde a la municipalidad atender la problemática interna. Sin embargo, reconoció que los afectados son los comerciantes que operan en las afueras, sobre calles y avenidas.

El alcalde señaló como responsable del desorden en la ciudad a Claudia Pineda, dirigente de vendedores, a quien identificó como vocera de los locatarios y ser parte de una facción de Libre. Además, acusó a colectivos del partido Libre de estar vinculados con la disposición inadecuada de basura.

Contreras reiteró que se siente impotente ante la crisis de recolección de desechos, postura que ya había expresado en días anteriores y que volvió a enfatizar tras la protesta.

“El mercado Dandy es privado, no es un mercado que le pertenece a la ciudad de San Pedro Sula. La señora Claudia Pineda es militante y dirigente de los colectivos de Libre y es la que ha estado a cargo de los relajos de la basura en SPS y lo hemos podido constatar en los chat del abogado Samuel Madrid y otras personas militantes de esa facción de Libre”, dijo el alcalde.

Asimismo, afirmó que los locatarios no presentan comprobantes de pago de servicios públicos debido a la naturaleza privada del mercado. “Doña Claudia Pineda jamás se podrá reunir conmigo porque la tengo denunciada. No sé qué credibilidad podrá tener esta señora que lo único que maneja es el bajo mundo”, agregó.