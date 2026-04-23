Roberto Contreras enfrentará otro juicio por calumnias y difamación

Por tercera vez, el alcalde de San Pedro Sula, Roberto Contreras, acudirá a los tribunales sampedranos. En esta ocasión, deberá responder por los presuntos delitos de calumnias y difamación en perjuicio de la exregidora Carmen Elena Paz.
La Sala Segunda del Tribunal de Sentencia de los Juzgados de San Pedro Sula programó para el miércoles 23 y jueves 24 de septiembre, a las 9:00 a.m., el juicio oral y público contra el alcalde Roberto Contreras Mendoza, tras ser querellado por los supuestos delitos de calumnias y difamación.
La querella fue interpuesta por la ex regidora Carmen Elena Paz durante la primera gestión municipal de Contreras. El 9 de octubre de 2024, en la Secretaría General del Tribunal de Sentencia, Paz presentó formalmente la acción legal, la cual fue registrada bajo el expediente 31-2024-Q.
El conflicto se originó a raíz de declaraciones públicas atribuidas a Roberto Contreras, en las que habría afirmado que la entonces regidora era propietaria de una plaza comercial en el centro de la Villa de Cofradía.
Según la acusación, el inmueble habría sido tasado en 200 mil lempiras, pese a que su valor real superaría los cinco millones 800 mil lempiras, presuntamente para evadir el pago de impuestos. De acuerdo con la exregidora, estas afirmaciones afectaron su dignidad y reputación.
Aunque este tipo de procesos por querella suelen circunscribirse a las partes involucradas, el caso adquiere relevancia pública debido a que ambas figuras han ejercido cargos públicos y a que las declaraciones aluden a temas relacionados con tributos municipales.
Carmen Elena Paz, exregidora municipal, señaló que el juicio representa un nuevo capítulo tras haber compartido durante cuatro años funciones en la Corporación Municipal.
Así reacciona la exregidora
“La querella es prácticamente por calumnia publicitaria, sobre algunas entrevistas vertidas por el señor alcalde, Roberto Contreras, en las que atenta contra mi persona y miembros de mi familia, hablando mentiras”, afirmó Paz.
La exregidora ha reconocido que es copropietaria de la plaza junto a su familia, pero ha rechazado de forma reiterada las acusaciones de evasión fiscal.
“Esa palabra de evasión de impuestos no va con Carmen Elena Paz, porque todo lo que emprendo lo trato de hacer en debida forma y apegada a la ley”, indicó.
Paz expresó su preocupación por el impacto de estas declaraciones en su reputación y la de su familia. “La verdad debe prevalecer”, sostuvo, al tiempo que calificó el proceso como desgastante, aunque necesario para defender su honor.
“La verdad debe prevalecer y estamos llegando hasta las últimas consecuencias. Hoy vamos a juicio porque debo proteger mi honor”, añadió.
Asimismo, aseguró que todas las pruebas presentadas en el caso han sido certificadas por el Ministerio Público de San Pedro Sula.
No es la primera vez que el alcalde se ve involucrado en procesos judiciales. En diciembre de 2024, ganó un juicio contra Omar Menjívar, vicealcalde, quien fue declarado culpable por tres delitos de difamación en la Sala Quinta.
Además, en otro proceso llevado en la Sala Primera, Contreras alcanzó una conciliación con el empresario Imad Gabrie Jaar, quien lo acusó por dos delitos de calumnias con publicidad.