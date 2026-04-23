Roberto Contreras enfrentará otro juicio por calumnias y difamación

San Pedro Sula, Honduras

Por tercera vez, el alcalde de San Pedro Sula, Roberto Contreras, acudirá a los tribunales sampedranos. En esta ocasión, deberá responder por los presuntos delitos de calumnias y difamación en perjuicio de la exregidora Carmen Elena Paz.

La Sala Segunda del Tribunal de Sentencia de los Juzgados de San Pedro Sula programó para el miércoles 23 y jueves 24 de septiembre, a las 9:00 a.m., el juicio oral y público contra el alcalde Roberto Contreras Mendoza, tras ser querellado por los supuestos delitos de calumnias y difamación.

La querella fue interpuesta por la ex regidora Carmen Elena Paz durante la primera gestión municipal de Contreras. El 9 de octubre de 2024, en la Secretaría General del Tribunal de Sentencia, Paz presentó formalmente la acción legal, la cual fue registrada bajo el expediente 31-2024-Q.

El conflicto se originó a raíz de declaraciones públicas atribuidas a Roberto Contreras, en las que habría afirmado que la entonces regidora era propietaria de una plaza comercial en el centro de la Villa de Cofradía.

Según la acusación, el inmueble habría sido tasado en 200 mil lempiras, pese a que su valor real superaría los cinco millones 800 mil lempiras, presuntamente para evadir el pago de impuestos. De acuerdo con la exregidora, estas afirmaciones afectaron su dignidad y reputación.

Aunque este tipo de procesos por querella suelen circunscribirse a las partes involucradas, el caso adquiere relevancia pública debido a que ambas figuras han ejercido cargos públicos y a que las declaraciones aluden a temas relacionados con tributos municipales.

Carmen Elena Paz, exregidora municipal, señaló que el juicio representa un nuevo capítulo tras haber compartido durante cuatro años funciones en la Corporación Municipal.