¿De qué murió la chef hondureña Sandra Díaz de Venga la Alegría?

La reconocida chef, presentadora de televisión y comunicadora social hondureña Sandra Díaz del Valle falleció este miércoles 10 de junio de 2026, presuntamente a causa de un infarto, según versiones preliminares conocidas horas después de su deceso.
La noticia ha causado profunda consternación en el gremio gastronómico, los medios de comunicación y entre miles de hondureños que siguieron su trayectoria profesional durante años.
Lo que más ha impactado a familiares, amigos y colegas es que la comunicadora murió el mismo día en que celebraba su cumpleaños número 46.
Aunque la principal causa apunta a un problema cardíaco, las autoridades informaron que será la autopsia practicada por Medicina Forense la que determinará científicamente la causa exacta de la muerte.
De acuerdo con la información disponible, Sandra Díaz presentó complicaciones de salud de manera repentina pocas horas antes de fallecer en la capital hondureña.
Su partida generó una ola de mensajes de condolencias en redes sociales, donde figuras de la televisión, periodistas, chefs y seguidores lamentaron su fallecimiento.
Sandra Díaz era una de las personalidades más conocidas de la gastronomía y la televisión nacional.
A lo largo de su carrera trabajó en importantes medios de comunicación, entre ellos Canal 11 y TV Azteca Honduras, donde destacó por su carisma y cercanía con el público.
Además de su faceta como comunicadora, era reconocida por su pasión por la cocina y por promover la gastronomía hondureña en distintos espacios televisivos y eventos nacionales.
Familiares, amigos y compañeros de trabajo la recuerdan como una mujer alegre, profesional y comprometida con cada proyecto que emprendía.
Mientras se esperan los resultados oficiales de Medicina Forense, el fallecimiento de Sandra Díaz continúa generando pesar en diversos sectores del país.
Su legado permanecerá en la televisión hondureña y en el ámbito gastronómico, donde logró ganarse el cariño y respeto de colegas y televidentes.
Sandra Díaz era una figura reconocida en la televisión hondureña por su trabajo como presentadora y chef, destacándose por su carisma y cercanía con el público.
Su fallecimiento ha generado numerosas muestras de pesar en redes sociales.