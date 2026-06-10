Golfo de Fonseca continúa en alerta amarilla por lluvias de Cristina

TEGUCIGALPA, HONDURAS

Asimismo, Copeco determinó incorporar a los departamentos de Copán y Santa Bárbara a la alerta verde, sumándose a Comayagua, Choluteca, El Paraíso, Francisco Morazán, Intibucá, Lempira, La Paz, Ocotepeque y el resto del departamento de Valle .

La Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales ( Copeco ) informó este miércoles que mantiene la alerta amarilla para la línea costera del Golfo de Fonseca y el municipio de Alianza, en el departamento de Valle, debido al fuerte oleaje y al riesgo de incremento en el caudal del río Goascorán por la influencia de la tormenta tropical Cristina.

De acuerdo con el boletín de alerta, ambos niveles de vigilancia permanecerán vigentes durante 24 horas, a partir de las 3:00 de la tarde de este miércoles 10 de junio.

Según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC) y el Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), la tormenta tropical Cristina se degradó a depresión tropical; sin embargo, continúa frente a las costas de El Salvador y Honduras, generando condiciones inestables sobre el territorio nacional.

Las autoridades señalaron que el fenómeno continúa provocando lluvias, vientos racheados y fuerte oleaje en el Golfo de Fonseca, además de precipitaciones que podrían ocasionar crecidas repentinas de ríos, quebradas y riachuelos, principalmente en las regiones central, oriental y noroccidental del país.

Copeco advirtió que el oleaje en el Golfo de Fonseca podría alcanzar entre seis y siete pies de altura, por lo que reiteró el llamado a extremar las medidas de prevención en las comunidades costeras.

Entre las recomendaciones emitidas por la institución destaca no cruzar ríos, quebradas ni vados crecidos, debido al peligro que representan las corrientes generadas por las lluvias.

También pidió mantener una vigilancia constante en zonas vulnerables a inundaciones y deslizamientos, así como asegurar techos y objetos que puedan ser desplazados por los fuertes vientos.

A los pescadores y personas que realizan actividades marítimas en el Golfo de Fonseca se les exhortó a actuar con máxima precaución y atender las disposiciones emitidas por las autoridades competentes.

Finalmente, Copeco recomendó restringir la navegación de embarcaciones de pequeño y mediano calado, especialmente durante los períodos de marea alta, ante el riesgo que representa el incremento del oleaje.