En vivo: trayectoria de la tormenta Cristina en el Pacífico

San Pedro Sula.

La tormenta tropical Cristina podría acercarse a territorio hondureño entre el miércoles y jueves, según las predicciones del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC). Aquí puede seguir, en vivo, la trayectoria del fenómeno tropical en el océano Pacífico y que podría dejar más lluvias, especialmente, en la zona sur de Honduras. Para mayor precisión, ingrese a mapa y seleccione en la parte superior derecha la opción "seguimiento de huracanes".

Aunque el sistema perdería intensidad al tocar tierra, continuará generando fuertes lluvias sobre Honduras y otros países de Centroamérica durante los próximos dos días, con riesgo de inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra. Según el boletín de las 6:00 de la tarde de este martes 9 de junio, Cristina se localizaba a unos 180 kilómetros al noroeste de Managua, Nicaragua, y a 195 kilómetros al sureste de San Salvador, El Salvador.