Tormenta tropical Cristina: lluvias y fuertes vientos en Honduras este miércoles

San Pedro Sula

La Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) informó que la influencia de la tormenta tropical Cristina continuará afectando el territorio hondureño este miércoles 10 de junio de 2026.

De acuerdo con los pronósticos, el fenómeno natural seguirá arrastrando humedad proveniente del océano Pacífico, lo que mantendrá condiciones de inestabilidad climática en la mayor parte del país.

El reporte detalla que el ingreso de esta humedad generará una abundante nubosidad y vientos racheados en diversos departamentos. Asimismo, se prevén precipitaciones que irán de débiles a moderadas, por lo que se recomienda a la población tomar las medidas de prevención pertinentes.