Tormenta tropical Cristina: lluvias y fuertes vientos en Honduras este miércoles

La Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) informó que la influencia de la tormenta tropical Cristina continuará afectando el territorio hondureño este miércoles 10 de junio de 2026.
De acuerdo con los pronósticos, el fenómeno natural seguirá arrastrando humedad proveniente del océano Pacífico, lo que mantendrá condiciones de inestabilidad climática en la mayor parte del país.
El reporte detalla que el ingreso de esta humedad generará una abundante nubosidad y vientos racheados en diversos departamentos. Asimismo, se prevén precipitaciones que irán de débiles a moderadas, por lo que se recomienda a la población tomar las medidas de prevención pertinentes.
Copeco señala que los mayores acumulados de lluvias se registrarán con mayor intensidad en las regiones del noroccidente, centro y oriente de Honduras.
En cuanto a las condiciones marítimas, el pronóstico indica que el oleaje se mantendrá en parámetros normales y estables para la navegación. Tanto en el litoral caribeño como en el golfo de Fonseca, en el sur del país, las olas alcanzarán una altura estimada de entre 1 y 3 pies, lo que permite que las actividades pesqueras y de transporte marítimo menor se desarrollen sin restricciones extremas por el momento.
Las autoridades instan a la ciudadanía a mantenerse informada a través de los boletines oficiales y a reportar cualquier tipo de emergencia o incidencia al Sistema Nacional de Emergencias 911.