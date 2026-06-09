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Copeco declara alerta amarilla en el golfo de Fonseca ante la amenaza de la tormenta tropical Cristina

La Copeco determinó mantener en alerta verde a nueve departamentos del territorio nacional

Copeco declara alerta amarilla en el golfo de Fonseca ante la amenaza de la tormenta tropical Cristina

Copeco exhortó a la población a tomar medidas. Imagen referencial de archivo.

Las autoridades de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) declararon alerta amarilla por un período de 48 horas para toda la línea costera del golfo de Fonseca y el municipio de Alianza, en el departamento de Valle.

La medida se debe al incremento en el oleaje del Pacífico y al inminente riesgo de inundaciones por el posible aumento en el caudal del río Goascorán. Asimismo, el ente estatal, determinó mantener en alerta verde a nueve departamentos del territorio nacional: Comayagua, Choluteca, El Paraíso, Francisco Morazán, Intibucá, Lempira, La Paz, Ocotepeque y Valle.

De acuerdo con el último reporte del Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), la tormenta tropical Cristina se localiza actualmente a tan solo 64 kilómetros al sur del golfo de Fonseca.

Los expertos advirtieron que el fenómeno climatológico se encuentra en condición estacionaria, registrando vientos sostenidos de más de 65 km/h. Este ciclón está generando un oleaje severo en el Pacífico, con olas que promedian entre los 3 y 5 pies, pero que podrían alcanzar máximos de hasta 8 pies de altura a partir de hoy.

Cristina está casi estacionaria y amenaza a Honduras con lluvias de hasta 300 milímetros

Ante el adverso panorama, las autoridades hicieron un llamado urgente a las comunidades costeras y pesqueras. Se prohíbe de manera estricta el cruce de ríos, quebradas o vados que presenten niveles crecidos, y se ordena una vigilancia permanente en los puntos vulnerables a deslizamientos e inundaciones.

Copeco también exhortó a extremar las precauciones en las faenas de pesca artesanal y ordenó restringir por completo la navegación para embarcaciones de pequeño y mediano calado en todo el golfo de Fonseca para evitar tragedias humanas.

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Redacción La Prensa
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