Tormenta Cristina amenaza a Honduras con fuertes lluvias y actividad eléctrica este martes

Tegucigalpa

Las autoridades de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) informaron este martes que la circulación de los vientos asociados a la tormenta tropical Cristina estará afectando de manera directa el territorio hondureño durante las próximas horas. De acuerdo con el pronóstico oficial, el fenómeno meteorológico transportará una gran cantidad de humedad proveniente tanto del mar Caribe como del océano Pacífico. Esta condición meteorológica provocará un incremento notable de la nubosidad, vientos racheados, así como lluvias y chubascos de variada intensidad. Los expertos en meteorología detallaron que, si bien las lluvias se presentarán de débiles a moderadas en la mayor parte del país, se esperan lluvias ocasionalmente fuertes acompañadas de actividad eléctrica.

De acuerdo con el ente estatal, las zonas donde se registrarán los mayores acumulados de agua son el suroccidente, sur, centro y suroriente del país.

Copeco también hizo un llamado a los pescadores y navegantes para que tomen las precauciones pertinentes debido al comportamiento de las olas en las costas del país. En el Litoral Caribe se reporta un oleaje tranquilo y normal, oscilando entre 1 y 3 pies de altura. Por su parte, en el Golfo de Fonseca se registra un oleaje significativamente alterado, alcanzando alturas de 3 a 8 pies, por lo que se pide extrema precaución a las pequeñas embarcaciones.



Alerta verde