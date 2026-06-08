LA PRENSA Premium reveló suspensión de exdirector de Támara en investigación

San Pedro Sula, Honduras

La investigación publicada por la Unidad de Investigación de LA PRENSA Premium reveló que el director del centro penal de Támara, el coronel Juan Carlos Osorto Castillo, fue suspendido de su cargo hace dos meses, información que posteriormente fue confirmada de manera oficial por las autoridades.

La denuncia periodística también expuso la existencia de una investigación interna en las Fuerzas Armadas de Honduras (FAH) por un presunto desfalco que ascendería a más de ocho millones de lempiras en el sistema de economatos del principal centro penitenciario del país.

Tras la publicación de LA PRENSA Premium, las autoridades castrenses y penitenciarias confirmaron que el caso ya está bajo indagación formal.

El director del Instituto Nacional Penitenciario (INP), general Walter Lacayo, detalló que el expediente relacionado con las irregularidades ya fue remitido al Ministerio Público, específicamente a la unidad fiscal que brinda acompañamiento al sistema penitenciario.

Por su parte, el portavoz de las Fuerzas Armadas, capitán Mario Rivera, confirmó que la investigación sigue en curso bajo la Inspectoría General de la institución, en el marco de los procedimientos internos establecidos.

Las autoridades no han revelado mayores detalles sobre el avance del caso, mientras continúan las diligencias para determinar responsabilidades administrativas y penales en el presunto manejo irregular de fondos.