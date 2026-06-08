Juan Carlos Osorto sobre desfalco en economatos: “No soy avaro ni el dinero me mueve”

El coronel de infantería, aún activo en las Fuerzas Armadas, afirmó que cuenta con su propia versión de los hechos y que la demostrará en el proceso legal, el cual ya es manejado por su abogada, Ritza Antúnez."Yo no soy ningún tipo avaro ni el dinero me mueve el tapete, lo único que puedo decir es que el dinero de los centros penales son malditos, nunca me interesó llevar ese dinero a mi casa, dinero sucio de extorsión o asesinato", puntualizó."Estas cosas que me están pasando me van a traer una lección a mi vida, lo importante es que tengo el apoyo de mi esposa e hijos. Dios se va a encargar de aclarar todo esto, no tengo ningún cinco de más de lo que me he ganado con el sudor de mi frente", agregó.Mencionó que solicitará una investigación profunda para limpiar su nombre. "Si hubo un desfalco que lo descubran y que me castiguen si corresponde, pero que a mi no me vinculen con eso, yo entré como salí", defendió.LA PRENSA Premium le consultó si él mismo estaba financiando a su abogada, reconocida en el ámbito legal por su alto perfil profesional, pero evitó responder de forma directa.En su lugar, el coronel replicó preguntando al periodista si su empresa le pagaba su salario. “Tengo recursos familiares que me permiten eso y más, pero no voy a decir si yo la estoy pagando o no”, afirmó, tras lo cual dio por finalizada la llamada de manera abrupta.