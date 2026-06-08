Juan Carlos Osorto sobre desfalco en economatos: “No soy avaro ni el dinero me mueve”

El coronel Juan Carlos Osorto reaccionó molesto, rechazó los señalamientos sobre un desfalco de L8 millones de lempiras de los economatos y aseguró que la versión difundida es “la equivocada”

Juan Carlos Osorto sobre desfalco en economatos: “No soy avaro ni el dinero me mueve”

Juan Carlos Osorto Castillo, exdirector de la cárcel de Támara, fue suspendido de su cargo en el marco de las investigaciones por un desfalco en los economatos del centro penal.

 Foto: Cortesía
  • Actualizado: 08 de junio de 2026 a las 15:59 /
  • La Prensa Premium
Tegucigalpa, Honduras.

El coronel Juan Carlos Osorto Castillo negó cualquier vinculación con el desfalco en el sistema de economatos del Centro Penitenciario Nacional de Támara (CPNT), señalando que las acusaciones en su contra son “falsas” y que buscará limpiar su nombre a través de una investigación formal.

En una entrevista con LA PRENSA Premium, Osorto reaccionó molesto ante las preguntas relacionadas con las investigación y afirmó que la información difundida contiene “versiones equivocadas” y elementos que, según él, no corresponden a su gestión.

"Yo solamente le diré que administré el centro penal como director, pero en la parte administrativa se lo dí a personas que son administrativos y me estoy dando cuenta, una vez que salí de ahí, de las cosas irregulares que hacían; es más, dicen que yo es ordené, pero no es cierto", relató Osorto.

Mencionó, incluso, que una de las administradoras del centro penal lo está acusando de acoso sexual. "Ella es una dama, bueno para algunos puede ser atractiva, pero para mí no lo es", agregó.

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El coronel de infantería, aún activo en las Fuerzas Armadas, afirmó que cuenta con su propia versión de los hechos y que la demostrará en el proceso legal, el cual ya es manejado por su abogada, Ritza Antúnez.

"Yo no soy ningún tipo avaro ni el dinero me mueve el tapete, lo único que puedo decir es que el dinero de los centros penales son malditos, nunca me interesó llevar ese dinero a mi casa, dinero sucio de extorsión o asesinato", puntualizó.

"Estas cosas que me están pasando me van a traer una lección a mi vida, lo importante es que tengo el apoyo de mi esposa e hijos. Dios se va a encargar de aclarar todo esto, no tengo ningún cinco de más de lo que me he ganado con el sudor de mi frente", agregó.

Mencionó que solicitará una investigación profunda para limpiar su nombre. "Si hubo un desfalco que lo descubran y que me castiguen si corresponde, pero que a mi no me vinculen con eso, yo entré como salí", defendió.

LA PRENSA Premium le consultó si él mismo estaba financiando a su abogada, reconocida en el ámbito legal por su alto perfil profesional, pero evitó responder de forma directa.

En su lugar, el coronel replicó preguntando al periodista si su empresa le pagaba su salario. “Tengo recursos familiares que me permiten eso y más, pero no voy a decir si yo la estoy pagando o no”, afirmó, tras lo cual dio por finalizada la llamada de manera abrupta.

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