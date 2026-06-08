Juan Carlos Osorto sobre desfalco en economatos: “No soy avaro ni el dinero me mueve”

Tegucigalpa, Honduras.

El coronel Juan Carlos Osorto Castillo negó cualquier vinculación con el desfalco en el sistema de economatos del Centro Penitenciario Nacional de Támara (CPNT), señalando que las acusaciones en su contra son “falsas” y que buscará limpiar su nombre a través de una investigación formal.

En una entrevista con LA PRENSA Premium, Osorto reaccionó molesto ante las preguntas relacionadas con las investigación y afirmó que la información difundida contiene “versiones equivocadas” y elementos que, según él, no corresponden a su gestión.

"Yo solamente le diré que administré el centro penal como director, pero en la parte administrativa se lo dí a personas que son administrativos y me estoy dando cuenta, una vez que salí de ahí, de las cosas irregulares que hacían; es más, dicen que yo es ordené, pero no es cierto", relató Osorto.

Mencionó, incluso, que una de las administradoras del centro penal lo está acusando de acoso sexual. "Ella es una dama, bueno para algunos puede ser atractiva, pero para mí no lo es", agregó.