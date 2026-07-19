Más de 1,600 sismos sacudieron a Honduras: "Abrazaba a mi niño y decía: 'Si me muero, morimos los dos'"

La actividad sísmica en el <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laprensa.hn/honduras/honduras-temblores-municipio-hondureno-duermen-afuera-casas-terremotos-sismo-EF15896714" target="_blank">municipio de Las Lajas</a> afectó viviendas en los barrios San Antonio, Suyapa, San Miguel, El Centro, Sábana Bonita, El Porvenir, Las Brisas, El Carmen, San José, así como Brisas del Bosque, Nueva Concepción y las colonias municipal y San Francisco.Estas comunidades están ubicadas en el departamento de Comayagua, en el centro de Honduras, aunque los registros de Cenaos indican que en la zona norte los sismos fueron más frecuentes y profundos. Lo mismo pasó en el sur, justo en el Golfo de Fonseca, algunos ocurrieron adentro del territorio hondureño y otros en las frontera terrestre o marítima.