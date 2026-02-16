San Pedro Sula refuerza respuesta ante desastres juramentando 13 codeles

San Pedro Sula, Honduras

El sector Satélite cuenta con 13 Comités de Emergencia Locales (Codeles) de los 56 que se han juramentado hasta la fecha. Su función es dar respuesta inmediata a cualquier desastre natural que se presente, sobre todo en la temporada de lluvia.

La Gerencia de Participación Ciudadana y Servicios Públicos, juramentó los 3 Comités de Emergencia Locales (Codeles) junto a la Ericelda Leonardo y representantes del Departamento de Gestión de Riesgo.

Entre los Codeles que se juramentaron están la colonia Satélite, Ciudad Nueva, Nueva Pradera, Perfecto Vásquez, Calpules, Pradera Privada, Sandoval Sorto, Municipal, Villas El Encanto y Miguel Ángel Pavón.

Los miembros de cada comité son capacitados en planes de respuestas, protocolos, entre otros temas, con la finalidad de brindar respuesta inmediata a la población de sus comunidades.

La regidora Ericelda Leonardo explicó que es importante que en cada colonia se cuente con un Codel, ya que es un enlace entre la alcaldía sampedrana y los vecinos.

“Estamos organizando los Codeles de los diferentes sectores de San Pedro Sula para implementar acciones de prevención con los cambios climáticos que estamos viviendo”, explicó la regidora.

Edwin Valle, jefe del Departamento de Gestión de Riesgo, detalla que, previo a la juramentación, se capacitó a los nuevos integrantes sobre las funciones que deben realizar en la comunidad, como trabajos de prevención y mitigación.

“El alcalde está comprometido con toda la ciudadanía y nosotros, como Gestión de Riesgo, estamos para apoyar a los Codeles”.