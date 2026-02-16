San Pedro Sula refuerza respuesta ante desastres juramentando 13 codeles

El sector Satélite cuenta con 13 Comités de Emergencia Locales (Codeles) de los 56 que se han juramentado hasta la fecha. Su función es dar respuesta inmediata a cualquier desastre natural que se presente, sobre todo en la temporada de lluvia.
La Gerencia de Participación Ciudadana y Servicios Públicos, juramentó los 3 Comités de Emergencia Locales (Codeles) junto a la Ericelda Leonardo y representantes del Departamento de Gestión de Riesgo.
Entre los Codeles que se juramentaron están la colonia Satélite, Ciudad Nueva, Nueva Pradera, Perfecto Vásquez, Calpules, Pradera Privada, Sandoval Sorto, Municipal, Villas El Encanto y Miguel Ángel Pavón.
Los miembros de cada comité son capacitados en planes de respuestas, protocolos, entre otros temas, con la finalidad de brindar respuesta inmediata a la población de sus comunidades.
La regidora Ericelda Leonardo explicó que es importante que en cada colonia se cuente con un Codel, ya que es un enlace entre la alcaldía sampedrana y los vecinos.
“Estamos organizando los Codeles de los diferentes sectores de San Pedro Sula para implementar acciones de prevención con los cambios climáticos que estamos viviendo”, explicó la regidora.
Edwin Valle, jefe del Departamento de Gestión de Riesgo, detalla que, previo a la juramentación, se capacitó a los nuevos integrantes sobre las funciones que deben realizar en la comunidad, como trabajos de prevención y mitigación.
“El alcalde está comprometido con toda la ciudadanía y nosotros, como Gestión de Riesgo, estamos para apoyar a los Codeles”.
Cobertura en toda la ciudad
A la fecha se han juramentado 56 Codeles y la meta es de 250 para este año, tras agregar que también trabajarán con el sector de El Merendón para conformar nuevos comités.
Para Karla Castro, de la colonia Satélite, es importante que se conformen los Codeles porque ayuda a prevenir cualquier situación que se registre en la colonia.
Castro tiene claro que ellos son el enlace entre la comunidad y la alcaldía y están dispuestos a trabajar en conjunto y brindar respuesta inmediata ante cualquier desastre natural que se llegue a dar, pero ojalá que no ocurra nada”, dijo Castro.
El llamado para la ciudadanía es identificar a los líderes de los Codeles para saber a quién abocarse en caso de una emergencia en sus barrios o colonias de los distintos sectores.