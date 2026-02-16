Estudiantes reciben clases en el suelo por falta de pupitres en el Instituto Alfonso Hernández Córdova

San Pedro Sula, Honduras.

Sin pupitres, sin pizarras y sentados en el suelo, así reciben clases cientos de estudiantes del Instituto Alfonso Hernández Córdova, ubicado en el sector Planeta, municipio de La Lima. La falta de mobiliario y de condiciones básicas evidencia la crisis que enfrenta este centro educativo, donde más de mil jóvenes intentan avanzar en su formación académica en medio de carencias.

Cada jornada se convierte en un desafío, los alumnos deben acomodarse en el piso durante varias horas, apoyando sus cuadernos en las piernas o en improvisadas superficies. La ausencia de pizarras limita la explicación de contenidos y obliga a los docentes a recurrir a métodos poco prácticos para desarrollar las clases. Esta situación impacta directamente en la concentración, el rendimiento y la motivación estudiantil. Padres de familia han manifestado su preocupación por lo que consideran una vulneración al derecho a una educación digna. Señalan que sus hijos no solo enfrentan incomodidad, sino también riesgos para su salud al permanecer sentados en el suelo por tiempo prolongado, además, advierten que la problemática persiste desde hace meses sin respuestas concretas.

Ana Martínez, estudiante del instituto, relató que las condiciones actuales impiden incluso el inicio formal del año escolar, “no tenemos sanitario, no tenemos agua, no tenemos luz. Ocupamos pupitres y pizarras, necesitamos todo eso para poder seguir este año con la educación”, expresó, haciendo un llamado directo a las autoridades. El director del centro educativo, Renán Doblado, confirmó que el proyecto de infraestructura aún no ha sido concluido, explicó que se requiere la instalación definitiva del sistema eléctrico, agua potable, culminación de obras sanitarias, cierre perimetral y equipamiento total de los laboratorios. “No hay mobiliario para computación ni condiciones adecuadas para impartir clases técnicas”, indicó. La crisis afecta a aproximadamente 1,300 estudiantes distribuidos en tres jornadas: matutina, vespertina y nocturna. Ante la falta de respuestas, los alumnos realizaron un plantón en la carretera para exigir atención inmediata de la Secretaría de Educación de Honduras y demandar soluciones urgentes.

Debido al cansancio y la frustración por los constantes llamados a las autoridades sin obtener una respuesta concreta, alumnos, padres de familia y maestros decidieron salir a protestar al bulevar de La Lima.

Los manifestantes expresaron su inconformidad por la falta de avances en el proyecto y exigieron soluciones inmediatas, señalando que la situación afecta directamente el desarrollo académico y las condiciones adecuadas para recibir clases.

