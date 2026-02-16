Nuevo aumento al precio de los lácteos y verduras en San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras.

Esta semana, los lácteos, especialmente el queso semiseco , presentan un incremento de 10 a 15 lempiras por libra, reflejando una tendencia al alza que preocupa a comerciantes y compradores por igual.

El reciente aumento en los precios de varios productos de la canasta básica en los mercados vuelve a afectar la economía de los sampedranos, quienes cada semana enfrentan nuevas alzas que continúan presionando el presupuesto familiar.

Kenia Jiménez, comerciante del mercado Dandy, explicó que, "lamentablemente, los lácteos siguen incrementando semana tras semana y está escaso. Mi proveedor me dijo que los salvadoreños lo están pagando más caro, lo pagan mejor y nos han dejado sin queso."

Actualmente, la libra de queso semiseco se vende a 85 lempiras, cuando anteriormente estaba entre 70 y 75 lempiras, otros productos lácteos también presentan ajustes, el quesillo de panita de hebra alcanza los 85 lempiras, el quesillo Mozarela cuesta 55 lempiras, y la versión económica se mantiene en 40 lempiras por libra.

Luis Cruz, vendedor en el mismo mercado, destacó que otros productos de la canasta básica como el plátano y el guineo también han experimentado aumentos considerables," el guineo hoy está costando entre 2 y 2.50 lempiras, dependiendo del tamaño, y el plátano grande que antes costaba 6 lempiras, ahora se vende a 10".

El comerciante explicó que, todo esto debido a la escasez de productos que vienen de Guatemala y a las lluvias recientes, la situación no es culpa de nadie en particular, sino resultado de factores climáticos y de comercio internacional que afectan la disponibilidad de productos importados.

Los consumidores que visitaron el mercado expresaron su preocupación por los incrementos. María López, ama de casa, comentó que, "es difícil mantener el presupuesto familiar cuando los precios suben cada semana, ahora hay que recortar en otros productos para comprar el queso y los huevos."

José Martínez, estudiante universitario, agregó que, "antes podía comprar fruta y lácteos sin problema, pero ahora siento que me alcanza menos dinero para lo mismo."

Ana Rivera, madre de tres hijos, indicó que, "el aumento del plátano y el guineo afecta nuestra alimentación diaria, es frustrante ver que suben sin control y las familias numerosas hacemos tajadas de guineo, pero si aumentan de precio nos vemos afectados"

Los expertos en economía local señalan que este tipo de incrementos continuos en productos de primera necesidad puede generar una presión importante, principalmente sobre las familias de ingresos medios y bajos.

La falta de regulación en algunos productos importados, sumada a fenómenos climáticos como las lluvias intensas, provoca escasez que termina repercutiendo directamente en los precios al consumidor.

Además, comerciantes locales advierten que si la tendencia alcista continúa, otros productos que actualmente mantienen su precio podrían sufrir incrementos en las próximas semanas. Esto incluye vegetales como zanahoria, brócoli y coliflor, que provienen en gran parte de Guatemala, y cuya disponibilidad se ve afectada por las condiciones de transporte y logística.

