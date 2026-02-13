Buckner Honduras beneficia a más de 700 niños en San Pedro Sula con kits escolares y zapatos

San Pedro Sula, Honduras.

Con el objetivo de fortalecer la permanencia escolar y aliviar la carga económica de familias en situación de vulnerabilidad, Buckner Honduras desarrolla la campaña “Preparados para Soñar”, beneficiando a más de 790 niños de tres centros educativos públicos de la ciudad con la entrega de kits escolares completos y zapatos nuevos. Moritz Hoffman, director ejecutivo de Buckner Honduras, explicó que esta iniciativa forma parte de la misión institucional de servir a la niñez y a las familias hondureñas, especialmente en comunidades donde las necesidades económicas obligan a los padres a priorizar gastos básicos como alimentación y salud antes que la educación.

"Para nosotros es fundamental apoyar a la familia, sabemos que muchas veces los padres enfrentan múltiples gastos y el tema educativo pasa a segundo plano, lo que queremos es motivarlos a que sus hijos asistan a clases, que no pierdan el año escolar y que continúen preparándose para el futuro", expresó. Los centros educativos beneficiados fueron el Centro Educativo Básico Rafael Pineda Ponce, donde se entregaron 448 kits escolares; el Centro Educativo Patricia Bográn, ubicado en la colonia Bográn, con 210 estudiantes favorecidos; y la Escuela Sinaí, donde 132 niños recibieron el apoyo. En total, 790 estudiantes iniciaron el año escolar con los insumos necesarios para su aprendizaje. Cada kit escolar incluyó una mochila nueva equipada con cuadernos, lápices de grafito, bolígrafos, crayolas, marcadores, tijeras, regla, borrador y sacapuntas. Además, cada niño recibió un par de calcetines y un par de zapatos escolares completamente nuevos, adaptados a su talla. "No se trata solo de útiles escolares; buscamos dignificar la vida de estos niños, queremos que estén completamente equipados para que tengan un mejor rendimiento académico y, sobre todo, que se sientan felices y motivados", agregó Hoffman.

El director subrayó que la intervención de Buckner Honduras va más allá de la entrega puntual de ayuda humanitaria, durante las jornadas también se brindaron charlas a padres de familia sobre crianza responsable, prevención de violencia, fortalecimiento económico y emprendimiento desde el hogar. Las familias interesadas son invitadas a integrarse al programa Centro de Esperanza Familiar, donde reciben acompañamiento integral hasta por 18 meses, incluyendo talleres de finanzas personales, manualidades, elaboración de alimentos y crianza con cariño. “Nuestro enfoque es integral. Impactamos a la familia para generar un cambio generacional. Al fortalecer a los padres, fortalecemos a los hijos y construimos comunidades más saludables y seguras”, puntualizó Hoffman. En el Centro Educativo Patricia Bográn, la directora Cinthia Fernández destacó que los 210 estudiantes matriculados fueron beneficiados con la donación, señaló que este tipo de apoyo tiene un alto impacto en la comunidad, ya que en muchos casos la falta de útiles o calzado adecuado puede convertirse en un obstáculo para la asistencia regular a clases. “Estamos sumamente agradecidos, estas ayudas garantizan que los niños puedan ejercer su derecho a la educación sin que la falta de recursos sea una limitante”, manifestó. Asimismo, hizo un llamado a otras organizaciones y al gobierno para que continúen respaldando a los centros educativos públicos, recordando que las necesidades persisten a lo largo del año escolar. La reacción de los estudiantes fue de alegría y sorpresa, según relató la directora, muchos niños no imaginaban que recibirían mochilas y zapatos nuevos. Las sonrisas y el entusiasmo reflejaron la importancia de este gesto solidario para su autoestima y motivación académica.

Entre las familias beneficiadas se encuentra Evelyn Zepeda, madre de dos estudiantes, una niña de segundo grado y un niño de cuarto grado, quien expresó que la donación representa un alivio significativo para su economía. Explicó que no estaba preparada para el inicio inmediato de clases y que sus hijos apenas contaban con lo básico para asistir, “este apoyo es enorme, porque lo que no gastamos en útiles y zapatos lo podemos invertir en otras necesidades del hogar. Un par de zapatos escolares tiene un costo elevado, especialmente para varones. Mis hijos llegaron felices con sus cosas nuevas”, comentó agradecida. Además del beneficio inmediato, la campaña también busca reducir factores de riesgo asociados a la deserción escolar, de acuerdo con representantes de la organización, cuando un niño cuenta con los materiales adecuados y se siente apoyado, aumenta su autoestima y su sentido de pertenencia en el entorno educativo, lo que favorece su permanencia en el sistema escolar. La entrega de los kits se realizó en un ambiente organizado y digno, donde cada estudiante fue llamado por su nombre para recibir su mochila y su calzado, reforzando el mensaje de que cada niño es valioso. Voluntarios y docentes acompañaron la actividad, convirtiendo la jornada en una verdadera celebración del inicio del año escolar. Buckner Honduras es el brazo operativo de Buckner Internacional en el país. Es una organización no lucrativa que comparte un ministerio redentor, sirviendo y apoyando la transformación y restauración de vida en la niñez y las familias hondureñas, fortaleciéndolas con valores para que permanezcan unidas y empoderándolas a través de sus programas, con el fin de que desarrollen su máximo potencial, superen y venzan la adversidad.