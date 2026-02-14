Real Madrid aplasta a la Real Sociedad y baja al Barcelona: tabla de posiciones Liga Española

El conjunto merengue le pasó por encima al cuadro txuri-urdin con un 4-1, en el partido correspondiente a la jornada 24 de LaLiga y el Real Madrid se sube a lo más alto de la clasificación del campeonato español.

Real Madrid se irá a dormir y se despertará como el nuevo líder de la Liga Española 2025-2026 . El equipo de Álvaro Arbeloa saldó con un triunfo contundente la prueba ante la Real Sociedad en el estadio Santiago Bernabéu.

Fue una noche brillante de Vinicius, liderando al Real Madrid con una gran actuación. El brasileño se despachó con un doblete, ambos goles de penal que le cometieron a él mismo y le cambió la cara al equipo madridista ante su público para llevarse los aplausos.

Gonzalo García, hoy titular por la suplencia de Kylian Mbappé con molestias en la rodilla derecha, fue el encargado de abrir el marcador en la 'Casa Blanca' tras un buen centro de Trent Alexander-Arnold. Lo empató Mikel Oyarzabal de penal y por la misma vía recuperó la ventaja el Real Madrid tras el primero de 'Vini'.

Luego apareció la pegada de Fede Valverde con un tremendo derechazo desde la frontal del área y golazo del uruguayo. En el comienzo de la segunda parte, Vinicius volvió loco a la defensa vasca y volvió a conseguir un penal para decretar el 4-1.

Real Madrid sumó su octavo triunfo consecutivo y baja al Barcelona del liderato de la Liga Española. Los blancos llegan a 60 puntos y mandan al segundo puesto a los azulgranas con 58 unidades.

El Barça de Hansi Flick, golpeado por la dura derrota a mitad de semana frente al Atlético de Madrid en la Copa del Rey, jugará hasta el lunes 16 de febrero cuando visite al Girona en el cierre de la jornada.

En el tercer escalón se encuentra el Atlético de Diego Pablo 'Cholo' Simeone, que juega el domingo contra el Rayo Vallecano. Los rojiblancos empatan con 45 puntos con el Villarreal, cuarto, que perdió este sábado 2-1 ante el Getafe.