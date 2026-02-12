Entregan merienda escolar a centros educativos en San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras.

La distribución de los alimentos se realiza desde el centro de acopio distrital en San Pedro Sula y beneficia a miles de niños y niñas de distintos niveles educativos en más de 200 centros educativos de la Capital Industrial.

Un total de 50 centros educativos del Distrito 26 en San Pedro Sula comenzaron a recibir la primera entrega de merienda escolar correspondiente al presente año lectivo, como parte del programa nacional de alimentación estudiantil.

Gilberto Benítez, director del Distrito 26, informó que esta es la primera de cuatro entregas que se realizan durante el año y explicó que cada ración tiene una duración estimada de entre dos y tres meses, dependiendo de la matrícula de cada institución.

El docente señaló que esta primera fase cubre únicamente los centros educativos que pertenecen al Distrito 26, aunque posteriormente se continuará con el resto de entregas programadas para los siguientes distritos en San Pedro Sula.

Los productos que conforman la merienda escolar incluyen aceite vegetal, harina de maíz, arroz y frijoles, alimentos básicos que forman parte de la dieta diaria de los estudiantes.

Benítez explicó que una vez que los productos llegan al centro de acopio, son transportados por la Secretaría de Educación y entregados a las autoridades distritales, quienes convocan a los directores de cada centro educativo para que retiren los alimentos. En este proceso participan docentes, padres de familia y en algunos casos estudiantes, quienes colaboran en el traslado hacia sus respectivas escuelas.

Ya en los centros educativos, grupos organizados de padres de familia se encargan de pesar y distribuir adecuadamente los productos, mientras que otros se dedican a la preparación de los alimentos en aquellos planteles que cuentan con comedor escolar.

Como ejemplo, el director detalló que al centro básico Hogar San José se le entregaron 17 cajas de aceite, 46 quintales de harina de maíz, 11 sacos de arroz y 9 sacos de frijoles, cantidades que se asignan de acuerdo con el número de estudiantes matriculados.

Benítez destacó que el proceso cuenta con mecanismos de supervisión y veeduría para garantizar la transparencia en la entrega. Además del acompañamiento del Consejo de Directores, el Programa Mundial de Alimentos (PMA) realiza inspecciones para verificar que la merienda sea distribuida conforme a los lineamientos establecidos.

El funcionario subrayó que cualquier denuncia relacionada con irregularidades en la distribución o entrega de la merienda escolar será atendida y que se deducirán responsabilidades en caso de detectarse anomalías.

Asimismo, el director distrital anunció que realizará visitas periódicas a los centros educativos para constatar que los alimentos estén siendo preparados y consumidos por los estudiantes.

Señaló que el objetivo principal es asegurar que la merienda cumpla su propósito social, ya que muchos niños llegan a clases sin haber ingerido alimentos en sus hogares, convirtiéndose este programa en un apoyo fundamental para su nutrición y rendimiento académico.

A nivel nacional, el Gobierno de la República de Honduras, a través de la Secretaría de Desarrollo Social, informó que más de 1.2 millones de niños y niñas recibirán Alimentación Escolar en todo el país.

Según una nota de prensa emitida el 10 de febrero de 2026 en Tegucigalpa, los alimentos ya fueron almacenados en bodegas departamentales y distritales para ser distribuidos en más de 21 mil centros educativos en los niveles de prebásica y básica.

De acuerdo con la información oficial, el programa busca reducir la deserción escolar y combatir la desnutrición infantil, proporcionando raciones que cubren más del 30% de los requerimientos nutricionales diarios.

Las autoridades detallaron que los productos incluyen harina y aceite fortificados, así como arroz y frijoles enriquecidos con vitaminas y minerales esenciales para el desarrollo integral de los estudiantes.

Las autoridades educativas recalcaron que la alimentación escolar no solo representa un apoyo nutricional, sino también un incentivo para que los niños permanezcan en las aulas y mejoren su desempeño académico.