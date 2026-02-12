  1. Inicio
UPNFM vs Victoria, EN VIVO hoy en Liga Nacional

UPNFM y Victoria se enfrentan esta jornada 5 en un duelo clave por la tabla del Clausura 2026.

BIENVENIDOS AL MIN A MIN DEL UPNFM-VICTORIA

El Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional sigue ofreciendo emociones y partidos intensos en esta nueva edición del fútbol hondureño. La jornada 5 trae un enfrentamiento interesante entre UPNFM y Victoria, equipos que buscarán sumar puntos claves para mejorar su posición en la tabla.

UPNFM llega a este encuentro con la necesidad de mantener su buena racha y escalar posiciones. El equipo universitario ha mostrado un fútbol dinámico en las primeras fechas y ahora apunta a aprovechar la localía para conseguir una victoria que le permita mantenerse en la lucha por los primeros puestos.

Por su parte, Victoria no quiere quedarse atrás y llega con la urgencia de sumar unidades. Dirigidos por Hernán Medina, los escualos buscan salir de la zona de descenso y mejorar su desempeño tras las primeras jornadas, donde los resultados no han acompañado del todo.

En cuanto a antecedentes recientes, Juticalpa llega a esta jornada tras caer ante Olimpia , mientras que Victoria viene de un empate frente a Motagua. Estos resultados reflejan la necesidad de ambos equipos de afianzarse y conseguir regularidad en el torneo.

El juego tendrá un horario de comienzo a las 7:15 pm, hora de Honduras. Será transmitida por Deportes TVC y podrá seguir minuto a minuto en DIARIO La Prensa.

Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
