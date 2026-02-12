UPNFM vs Victoria, EN VIVO hoy en Liga Nacional

El Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional sigue ofreciendo emociones y partidos intensos en esta nueva edición del fútbol hondureño. La jornada 5 trae un enfrentamiento interesante entre UPNFM y Victoria, equipos que buscarán sumar puntos claves para mejorar su posición en la tabla.

UPNFM llega a este encuentro con la necesidad de mantener su buena racha y escalar posiciones. El equipo universitario ha mostrado un fútbol dinámico en las primeras fechas y ahora apunta a aprovechar la localía para conseguir una victoria que le permita mantenerse en la lucha por los primeros puestos.

Por su parte, Victoria no quiere quedarse atrás y llega con la urgencia de sumar unidades. Dirigidos por Hernán Medina, los escualos buscan salir de la zona de descenso y mejorar su desempeño tras las primeras jornadas, donde los resultados no han acompañado del todo.