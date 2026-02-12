Seguridad devuelve más del 90% de vehículos rentados

Tegucigalpa, Honduras

Velásquez explicó que la Secretaría de Seguridad conservará únicamente los automotores necesarios para brindar protección a los funcionarios a quienes legalmente les corresponde.

El ministro de Seguridad, Gerzon Velásquez, aseguró que más del 90 % de los vehículos rentados durante la administración anterior ya fueron devueltos a las empresas arrendadoras.

“De los vehículos de lujo ya se tomaron decisiones. Hemos recuperado más del noventa por ciento de los vehículos rentados que pagaba la Secretaría de Seguridad y que eran usados por funcionarios”, declaró a medios de comunicación.

Añadió: “Ya fueron devueltos a las rentadoras y nos estamos quedando prácticamente con los necesarios para brindar seguridad a los funcionarios que legalmente les corresponden, y no en la proporción que tenían”.

De los 1,153 vehículos alquilados por la Secretaría de Seguridad por más de 1,300 millones de lempiras en 2025, alrededor de 574 son patrullas para uso policial. El resto corresponde a camionetas blindadas de lujo, vehículos pick-up de doble cabina y un helicóptero.