Ministro de Seguridad aclaró la fusión de Génesis FC con la Policía Nacional

"El equipo de fútbol no es una instancia de la Policía Nacional, es una especie de organización no gubernamental en la cual el presidente de ese club era el ministro de Seguridad anterior, no por su calidad de ministro, sino en su calidad de persona natural. Seguramente seguirá funcionando porque ellos no reciben fondos de la Policía Nacional", explicó Velásquez.

Asimismo, el funcionario de gobierno aclaró que el equipo de la Liga Nacional no es ninguna instancia de la Policía Nacional y que seguirá siendo presidido por el exministro Gustavo Sánchez en calidad de persona natural.

El ministro de Seguridad , Gerzón Velásquez, habló acerca de la situación del Génesis, mencionando que el equipo no recibe ningún tipo de financiamiento por parte de la institución policial ni de la Secretaría que él dirige.

Por otro lado, Velázquez dijo desconocer si durante la gestión de Gustavo Sánchez se giraron fondos de la Secretaría de Seguridad al equipo que hace de local en La Paz.

"No tengo ese rol de investigador, son los órganos contralores del Estado los que lo deben hacer. Por mi parte yo les puedo asegurar que lo que yo recibí y que hemos hecho en una investigación interior es que no hay ninguna partida presupuestaria para este tipo de cosas", indicó.

No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción, Gracias por seguir La prensa HN. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Suscribirse

"El nombre es una marca que está asociada con la Policía, pero si usted investiga en la liga de fútbol nunca se llamó Policía Nacional, es Génesis", puntualizó.

Tras confirmarse la fusión del Génesis de Comayagua con el Policía FC en mayo de 2025, el entonces ministro de Seguridad, Gustavo Sánchez, explicó que el equipo de primera división sería con las aportaciones de cerca de 20,000 agentes de la Policía Nacional, asegurando que esto no le iba a costar "ni un centavo" al Estado de Honduras.

"Ahora en una alianza con el Génesis, donde al Estado hondureño no le va a costar ni un centavo, estaremos haciendo una fusión para tomar un equipo de primera división que corresponde al nombre de Génesis. Nosotros sostenemos ese equipo como policías y también con algunos patrocinios", declaró el exfuncionario en aquel momento.