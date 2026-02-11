Tabla en Honduras tras empate de Real España vs Juticalpa y goleada de Motagua

Juticalpa y Real España empataron en un duelo intenso correspondiente a la quinta jornada del Clausura 2026 de la Liga Hondubet. En el renovado estadio Rubén Guifarro, ambos equipos protagonizaron un partido disputado de principio a fin, con goles en el segundo tiempo y ocasiones claras que mantuvieron la emoción hasta el pitazo final.

Con este empate, el Real España se mantiene en lo más alto de la tabla del Clausura 2026, alcanzando los 11 puntos y conservando el liderato del torneo. La “Máquina” sigue firme en la pelea por el primer lugar, demostrando regularidad en estas primeras cinco jornadas del campeonato.

Motagua , que goleó este domingo a Génesis Policía Nacional, escaló al segundo lugar de la tabla con 8 puntos, los mismos que Olimpia. Sin embargo, el “Ciclón Azul” se ubica por encima de los albos gracias a una mejor diferencia de goles, apretando la pelea en la zona alta del Clausura 2026.