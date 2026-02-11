Honduras hace historia: triunfa y clasifica al Mundial Sub-17 de Qatar 2026

San Pedro Sula, Honduras.

La Selección Nacional Sub-17 de Honduras escribió una nueva página dorada en su historia. Este miércoles, en el estadio Francisco Morazán de San Pedro Sula, la Bicolor derrotó por 2-0 a Bermudas y selló su clasificación directa al Mundial de la categoría que se jugará este año en Qatar.

No fue una noche sencilla desde el inicio. El partido estaba programado para las 7:00 de la noche, pero una falla en el alumbrado eléctrico obligó a retrasar el encuentro 45 minutos. La espera no enfrió a los dirigidos por el patepluma Merling Paz, que salieron decididos a cumplir el objetivo de meterse a la justa mundialista.

Desde los primeros minutos, Honduras fue superior. Con orden en todas las linea, tomó el control del balón y comenzó a generar peligro en el área rival. La 'Mini H' sabía que si ganaba o empataba aseguraba el primer lugar del grupo, gracias al triunfo previo ante Guyana.