Honduras hace historia: triunfa y clasifica al Mundial Sub-17 de Qatar 2026

La Selección Nacional Sub-17 de Honduras escribió una nueva página dorada en su historia. Este miércoles, en el estadio Francisco Morazán de San Pedro Sula, la Bicolor derrotó por 2-0 a Bermudas y selló su clasificación directa al Mundial de la categoría que se jugará este año en Qatar.
No fue una noche sencilla desde el inicio. El partido estaba programado para las 7:00 de la noche, pero una falla en el alumbrado eléctrico obligó a retrasar el encuentro 45 minutos. La espera no enfrió a los dirigidos por el patepluma Merling Paz, que salieron decididos a cumplir el objetivo de meterse a la justa mundialista.
Desde los primeros minutos, Honduras fue superior. Con orden en todas las linea, tomó el control del balón y comenzó a generar peligro en el área rival. La 'Mini H' sabía que si ganaba o empataba aseguraba el primer lugar del grupo, gracias al triunfo previo ante Guyana.
Al minuto 35 llegó el primer grito de la noche. Mike Arana se quitó la marca de un defensor rival dentro del área y sacó un potente zurdazo que terminó en el fondo de la red.
En la segunda parte, el equipo catracho mantuvo la intensidad. Bermudas intentó reaccionar, pero Honduras no perdió el orden ni la concentración.
Al minuto 81 se selló la clasificación. Jeremy Rodríguez se elevó dentro del área y con un certero cabezazo marcó el gol metió a Honduras en el Mundial Sub-17 de Qatar 2026. Lo celebró con una acrobacia.
El triunfo ante Bermudas se sumó al contundente 4-2 logrado el domingo frente a Guyana, resultado que dejó a Honduras como líder del Grupo H en el momento clave de la eliminatoria. La no participación de Surinam redujo el grupo a tres selecciones, por lo que solo el primer lugar avanzaba de forma directa a la Copa del Mundo.
Con esta clasificación, Honduras alcanza su séptima participación en un Mundial Sub-17. Después de Corea del Sur 2007, Nigeria 2009, Emiratos Árabes Unidos 2013, Chile 2015, India 2017 y Qatar 2025, la Bicolor volverá a decir presente en una cita mundialista.