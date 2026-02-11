Prensa no perdona a Olimpia tras eliminación vs América; Faitelson se pronuncia

Olimpia y América empataron sin goles en la vuelta de la primera ronda y esto dicen los medios tras eliminación de los Albos.
La Concacaf confirma la presencia del América en los octavos de final de la Copa de Campeones 2026.
Diario DIEZ: "El León es eliminado de la Copa de Campeones Concacaf".
Mario Jafeth Moreno, periodista de GOLAZO: "Olimpia consiguió un empate que en papeles se ve positivo, pero no se puede dejar de mencionar que el América jugó a medio gas y aún así fue muy superior".
German Alvarado, periodista de LA PRENSA: "Decepcionante partido. Un América normalito en comparación a otros torneos, sin hacer mucho y hoy como entrenamiento pensando más en las Chivas, avanzó sin despeinarse".
TDTV: "Excelente noticia, terminó el América vs Olimpia".
Oscar Funes: "Olimpia fue un equipo inofensivo, sin recursos para hacerle daño al América. La clasificación del equipo mexicano jamás estuvo en riesgo y el partido se volvió lento por la postura de Olimpia de ser muy conservador".
Julio Cruz, periodista de EL HERALDO: "Los blancos quedan eliminados (global 2-1) en una serie donde claramente se vio las limitaciones en su plantel. Las posibilidades de avanzar de ronda para una representación catracha estaban dadas en un Olimpia que nunca puso contra las cuerdas a un América flojito también".
ESPN: "¡SUFRIDA CLASIFICACIÓN DEL AMÉRICA! Las Águilas no pudieron anotarle al Olimpia pero avanzan a los octavos de final en la Champions Cup".
Raoul Ortíz, relator y conductor en Fox Sports México, señaló el planteamiento de Jardine: "Por fin se acabó. Ojalá Jardine entienda que no se puede ganar cuando arrancas con 8 jugadores".
León Lecanda de ESPN: "El equipo azulcrema iguala 0-0 con Olimpia y avanza por el 2-1 global a los Octavos de Final de la Concacaf Champions Cup. El sueño de ganar la Concachampions sigue vivo para unas Águilas que tuvieron una mala noche".
Javier Alarcón, comentarista de ESPN: "Abucheado el América después de un decepcionante 0 a 0 en casa vs el Olimpia de Honduras".
Y agregaba: "Desafinado el América en 70 minutos. Menjívar agrandado y Kevin abucheado".
"América va a clasificar en la @TheChampions, pero lo hará sin ganar el juego de hoy que era muy importante pensando en el partido del sábado. Pese a no haber estado nunca en riesgo su pase ante el Olimpia, no ser capaz de ganar hoy, inevitablemente abre cierta duda".
Diario Rércord de Mérxico: "América se fue abucheado tras empatar sin goles en el Estadio Ciudad de los Deportes ante el Olimpia".
MedioTiempo: "Gris pase a octavos... El América logró el pase a los Octavos de Final de la Concacaf Champions Cup, pese a empatar sin goles el juego de Vuelta contra Olímpia".
El dato del famoso estadista español, MisterChip: "Los equipos mexicanos han superado 12 de las últimas 13 eliminatorias frente a clubes hondureños en la Copa de Campeones (la única excepción fue Pachuca ante Motagua en 2023)".
"No fue un buen juego, cero a cero, América y Olimpia, avanza América".
David Faitelson se pronunció y deja claro que "el América y la Concacaf: las mismas dudas de la última época...".
TV Azteca Deportes: "Las Águilas empataron sin goles en el Ciudad de los Deportes en un partido de pocas emociones. El marcador global terminó 2-1 para los de Copa".
Fútbol Picante: "¡AMÉRICA AVANZÓ CON LO JUSTO! Los azulcremas empataron 0-0 en la vuelta ante Olimpia para clasificar a los octavos de final en la Champions Cup (2-1 global). La afición terminó abucheando a su equipo previo al Clásico Nacional ante Chivas".
"No Zendejas, No party... Sin Alejandro Zendejas el América es un equipo sin volumen de juego ofensivo y con muy poca llegada a gol..."
"El América avanzó a octavos de final de la Concacaf Champions Cup, preocupa mucho la falta de contundencia de este equipo y se viene el Clásico Nacional el sábado".