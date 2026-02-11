Honduras celebra clasificación al Mundial Sub-17: buen gesto y bellas chicas

Las imágenes de la clasificación de Honduras al Mundial Sub-17 de Qatar 2026 tras vencer 2-0 a Bermudas en el Premundial disputado en el estadio Morazán. Los héroes del boleto mundialista y bellas chicas.
Francis Hernández, nuevo director deportivo de la Federación de Fútbol de Honduras, estuvo junto a José Ernesto Mejía, secretario general de la FFH, en el estadio Morazán observando el partido de la Sub-17.
Este aficionado hondureño fue uno de los primeros en llegar al estadio Morazán para apoyar a la Sub-17 de Honduras en tan vital partido contra Bermudas.
La belleza de la mujer catracha presente en el estadio Morazán. Estas chicas apoyaron a la Bicolor contra Bermudas.
Otras dos lindas aficionadas catrachas que disfrutaron de la clasificación de Honduras al Mundial Sub-17.
¡Apagón! Se fue la luz en el estadio Morazán y la afición quedó a oscuras. El partido se retrasó 45 minutos.
También hubo aficionados de Bermudas que llegaron al estadio Morazán para alentar a su selección ante Honduras.
Esta linda chica de Bermudas animó a su selección en el partido contra Honduras.
La emoción de grabar a uno de los suyos en la Selección de Honduras que clasificó al Mundial Sub-17.
Los jugadores de la Selección Sub-17 de Honduras entonando el himno nacional previo al inicio del partido contra Bermudas.
Este fue el 11 titular de Honduras que jugó contra Bermudas en la última jornada del Grupo H del Premundial Sub-17 de la Concacaf.
Mike Arana se lució con un golazo y puso a ganar a Honduras 1-0 ante Bermudas. Así fue la celebración del futbolista catracho.
Jeremy Rodríguez ganó por alto de cabeza y marcó el 2-0 de Honduras contra Bermudas.
La acrobática celebración de Jeremy Rodríguez tras marcar el 2-0 de Honduras contra Bermudas en el Premundial Sub-17 de la Concacaf.
El festejo de los jugadores de Honduras tras el gol de Jeremy Rodríguez para el 2-0 contra Bermudas.
Los jugadores de la Selección de Honduras celebraron con un trofeo que les entregó la Concacaf por clasificar al Mundial Sub-17 de Qatar 2026.
El entrenador de la Sub-17 de Honduras, Merling Paz, tuvo un gran gesto tras la clasificación al Mundial Sub-17 de Qatar 2026.
Merling Paz llamó a uno de los integrantes de su staff técnico y le dio el trofeo para celebrar la clasificación de Honduras al Mundial Sub-17 de Qatar 2026.
El integrante del cuerpo técnico de Honduras celebró con los jóvenes futbolistas la clasificación al Mundial Sub-17 de Qatar 2026.
Jugadores y cuerpo técnico de Honduras posaron tras clasificar al Mundial Sub-17 de Qatar 2026.
Los jugadores hondureños festejaron muy emocionados y eufóricos la clasificación al Mundial Sub-17 de Qatar 2026.
Mike Arana fue uno de los héroes de la clasificación de Honduras al Mundial Sub-17 de Qatar 2026.
Algunos de los futbolistas hondureños festejaron con familiares que llegaron al estadio Morazán a apoyarlos.
El jugador hondureño Nelson Castillo celebró con familiares que llegaron al estadio Morazán a apoyarlo.
El defensa de la Sub-17 de Honduras, Kevin Pérez, feliz por la clasificación al Mundial juvenil de Qatar 2026.
Así fue la celebración de Honduras en el vestuario del Morazán tras la clasificación al Mundial Sub-17 de Qatar 2026.