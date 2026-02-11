Olancho FC suma primer triunfo del Torneo Clausura 2026 y problemas para Choloma

Choloma, Honduras.

Olancho FC recobró la memoria y se acordó de ganar. Los Potros sumaron su primer triunfo bajo el mando de Jhon Jairo López y le ganaron de visita 0-1 al CD Choloma en la quinta jornada del Torneo Clausura 2026 de la Liga Hondubet de Honduras.

El equipo olanchano salió victorioso del estadio Rubén Deras de Choloma gracias a un gol del fichaje que mejor les está rindiendo en esta temporada, ya que suma tres goles en cinco fechas disputadas.

Clayvin Zúniga está siendo clave en la zona de ataque para los Potros y marcó el tanto de la victoria. Lo hizo al minuto 54', desde ese momento la visita no vio en peligro su resultado.

El tanto se originó luego de un desborde de Marlon 'Machuca' Ramírez, quien por la banda derecha tiró un centro que Clayvin Zúniga controló y después vino lo bueno.