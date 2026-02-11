América frustra al Olimpia y los deja fuera de Copa de Campeones Concacaf

Ciudad de México, México.

Olimpia empató sin goles ante el América en territorio mexicano, pero el resultado no le alcanzó para seguir con vida en la Concacaf Champions Cup. El conjunto azulcrema avanzó a la siguiente ronda gracias al triunfo 2-1 en el marcador global, dejando al León eliminado en la primera ronda del torneo internacional.

El equipo hondureño planteó un partido ordenado en defensa, aunque con muchas dificultades para generar peligro en ataque. De hecho, los albos apenas lograron un disparo a la portería defendida por Luis Malagón en todo el encuentro, reflejo de lo complicado que resultó inquietar al conjunto mexicano.

En el desarrollo del partido, América avisó muy temprano. Al minuto 2, Brian Rodríguez había marcado un gol con un potente zurdazo, pero la acción fue invalidada por fuera de juego. Más adelante, al 8’, el mismo Rodríguez volvió a desbordar por la banda derecha y sacó un remate que pasó cerca del poste del arco defendido por Édrick Menjívar.