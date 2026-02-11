Posponen partido del Inter Miami por Messi: "El club decidió suspenderlo"

Puerto Rico.

El partido entre el Inter Miami y el ecuatoriano Independiente del Valle, que se iba a celebrar este viernes en Puerto Rico, fue pospuesto para el 26 de febrero debido a una lesión del astro argentino Lionel Messi.

El propio Messi explicó en una historia de Instagram, publicada por el Inter Miami, que en el último partido en Ecuador terminó "con una molestia"."Junto con la gente de la organización, el club decidió suspender este partido (...) Agradecerles por el cariño porque sé que estaban todas las entradas vendidas", dijo el futbolista dirigiéndose a sus fanáticos en Puerto Rico.

Messi no participó en el entrenamiento de este miércoles debido a una distensión muscular en el isquiotibial izquierdo sufrida durante el partido contra el Barcelona SC en Ecuador y su regreso a los entrenamientos dependerá de su recuperación en los próximos días.