  1. Inicio
  2. · Deportes

Neymar sorprende a Lionel Messi: el emotivo regalo al argentino y su familia

Lionel Messi y sus hijos recibieron un regalo muy especial de Neymar: las camisetas blancas del Santos d Brasil.

  • Actualizado: 10 de febrero de 2026 a las 14:32 -
  • Agencia EFE
Neymar sorprende a Lionel Messi: el emotivo regalo al argentino y su familia

Lionel Messi y Neyamar luego de la final de la Copa America 2021.

 Foto: cortesía.

El Santos publicó este martes en sus redes sociales una fotografía en la que el argentino Lionel Messi y sus dos hijos mayores posan con las camisetas blancas del club brasileño con el nombre de Neymar y el dorsal 10 que recibieron de regalo del atacante.

Neymar envió las camisetas del Santos, exhibidas por el capitán de la selección argentina y sus hijos Thiago y Mateo, y que contienen una dedicatoria del brasileño a su amigo y antiguo compañero en el FC Barcelona y el París Saint-Germain (PSG).

"De Neymar Jr para Lionel Messi. Del Príncipe al Genio. El Manto Sagrado, de valor inmensurable, con el número inmortalizado por el Rey. El 10 de Neymar. El 10 de Messi. El 10 de Pelé. Un legado infinito en la historia del fútbol", señaló el Santos en su publicación.

Asesinan a futbolista y todo queda grabado: su hermano es sospechoso

El conjunto paulista aprovechó para enviarle a Messi "saludos desde Vila Belmiro", nombre del estadio y sede del club en el que han surgido ídolos como Pelé, Neymar, Rodrygo y Gabigol.

La fotografía sale a la luz en medio de la expectativa de los hinchas del Santos por el posible regreso de Neymar, tras la nueva artroscopia en la rodilla a la que se sometió en diciembre.

Lionel Messi y sus hijos con la camisa del Santos.

Lionel Messi y sus hijos con la camisa del Santos.

 (Foto: cortesía.)

Pese a que ya está recuperado de la operación y se entrena normalmente desde hace dos semanas, hasta ahora 'Ney' no ha sido alineado por el técnico del Santos, el argentino Juan Pablo Vojvoda, este año.

Vojvoda admite que la espera obedece a que el objetivo de Neymar es regresar solo cuando pueda demostrar que está en condiciones para ser convocado para la selección brasileña, que disputará el Mundial de este año.

El atacante, sin embargo, tan solo tiene tres partidos para exhibirse antes de que el seleccionador de Brasil, el italiano Carlo Ancelotti, convoque a los jugadores que disputarán en marzo dos amistosos contra Francia y Croacia.

Ancelotti, que hasta ahora no ha tenido en cuenta a Neymar, ha reiterado que tan solo convocará a futbolistas que estén al 100 % físicamente.

Neymar podría ser alineado en el partido del jueves contra el Athletico Paranaense por el Campeonato Brasileño, en caso de que acepte jugar en cancha sintética, de la que es un gran crítico.

Si no acepta, tendrá que esperar hasta el domingo, cuando el Santos se medirá al Velo Clube por el Campeonato Paulista. EFE

Cristiano Ronaldo pidió ficharlo y ahora será el presidente del Barcelona

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Agencia EFE
Agencia EFE
efe.com

Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias