Neymar sorprende a Lionel Messi: el emotivo regalo al argentino y su familia

El Santos publicó este martes en sus redes sociales una fotografía en la que el argentino Lionel Messi y sus dos hijos mayores posan con las camisetas blancas del club brasileño con el nombre de Neymar y el dorsal 10 que recibieron de regalo del atacante. Neymar envió las camisetas del Santos, exhibidas por el capitán de la selección argentina y sus hijos Thiago y Mateo, y que contienen una dedicatoria del brasileño a su amigo y antiguo compañero en el FC Barcelona y el París Saint-Germain (PSG). "De Neymar Jr para Lionel Messi. Del Príncipe al Genio. El Manto Sagrado, de valor inmensurable, con el número inmortalizado por el Rey. El 10 de Neymar. El 10 de Messi. El 10 de Pelé. Un legado infinito en la historia del fútbol", señaló el Santos en su publicación.

El conjunto paulista aprovechó para enviarle a Messi "saludos desde Vila Belmiro", nombre del estadio y sede del club en el que han surgido ídolos como Pelé, Neymar, Rodrygo y Gabigol. La fotografía sale a la luz en medio de la expectativa de los hinchas del Santos por el posible regreso de Neymar, tras la nueva artroscopia en la rodilla a la que se sometió en diciembre.