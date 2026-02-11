Honduras vs Bermudas EN VIVO hoy, hora y dónde ver: La 'H' se juega boleto al Mundial Sub-17

El Premundial Sub-17 de la Concacaf está llegando a su etapa final donde serán 8 los países representantes en el Mundial de Qatar a realizarse a finales del 2026.
Hoy, la Selección de Honduras se juega todo frente a su similar de Bermudas. El juego será en el estadio Morazán de la ciudad de San Pedro Sula y comenzará a las 7.00 de la noche.
Por el grupo H, la Bicolor llega con tres puntos producto de su victoria en el debut de 4-2 sobre Guyana el pasado domingo 8 de febrero en el estadio Morazán. Y tiene una diferencia de +2.
Mientras que Guyana ya finalizó su participación, logró tres puntos y con una diferencia de goles de -1. En su estreno derrotó a Bermudas con marcador de 1-0.
Y Bermudas no tiene unidades hasta los momentos en esta fase decisiva, tratará de sorprender a Honduras. Solamente el líder irá al Mundial de Qatar Sub-17 y a la Bicolor la basta un punto para lograrlo.
¿Por dónde ver el Premundial Sub-17?
La guía oficial de la Concacaf informa que todos los partidos se podrán ver por la señal de Disney+ y por los canales de ESPN (según disponibilidad por cada país en Centroamérica).
🗣️ ¡VAMOS AL ESTADIO, CATRACHOS DE CORAZÓN! 🇭🇳⚽️— Federación de Fútbol de Honduras (FFH) (@FFH_Honduras) February 11, 2026
Hoy nuestra #HU17🇭🇳 lucha por el pase al Mundial de Qatar 2026, y necesitamos que las gradas se llenen de aliento y pasión.
💙 ¡Nos vemos en el Morazán para hacer sentir la localía!
🎟️ ENTRADA 2x1
⚽️ Honduras 🇭🇳 🆚 🇧🇲 Bermuda
📍... pic.twitter.com/TDTDJ9tTy7