Juez envía a Támara a hondureño extraditable prófugo durante 27 años

Tegucigalpa, Honduras

El connacional compareció esta tarde a la audiencia de información ante un juez de extradición de primera instancia en la Corte Suprema de Justicia. Flores Mejía, conocido con los alias de “Alexis Flores”, “Alex Contreras” y “Carlos”, fue localizado mediante trabajos de inteligencia.

Un juez natural dictó arresto provisional por el término que señala la ley hasta la celebración de la próxima audiencia contra el hondureño Mario Roberto Flores Mejía, solicitado en extradición por Estados Unidos.

Flores Mejía es requerido por el Tribunal Municipal de Filadelfia, en el estado de Pensilvania, Estados Unidos. Esa judicatura lo acusa de los delitos de asesinato, secuestro, agresión por incidente y cargos relacionados, en perjuicio de una menor de edad.

Durante la audiencia de información se notificó al ciudadano y a su apoderado legal sobre los cargos presentados por el Tribunal Municipal de Filadelfia y remitidos a la justicia hondureña, así como de los derechos que le asisten en este proceso judicial.

La medida cautelar de arresto provisional deberá cumplirla en la Penitenciaría Nacional de Támara, ubicada en el valle de Amarateca, Distrito Central.

El juez convocó a las partes procesales para el lunes 16 de marzo, a las 9:00 am, cuando se desarrollará la audiencia de presentación y evacuación de medios de prueba.

Mario Roberto Flores Mejía (de 50 años) es originario del municipio de Choloma, departamento de Cortés; no obstante, residía en una zona montañosa del término municipal de Lepaera, en Lempira, donde fue capturado por agentes de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic).

En 2007, el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) lo incluyó en la lista de los diez criminales más buscados por esa agencia federal. En ese momento se ofreció una recompensa de 250,000 dólares a quien brindara información que condujera a su captura.