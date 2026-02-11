Rigoberto Oseguera Mass asume como director de la Policía Nacional

TEGUCIGALPA, HONDURAS

El comisionado Rigoberto Oseguera Mass fue juramentado este miércoles como nuevo director general de la Policía Nacional de Honduras.

Oseguera Mass cuenta con una amplia trayectoria dentro de la Policía, habiéndose desempeñado como director de Inteligencia, jefe regional de Inteligencia en la zona norte y subinspector general de la Policía Nacional.

Además, durante más de dos años fungió como enlace ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), experiencia que, según autoridades, fortaleció su perfil en temas de coordinación interinstitucional.

Oseguera Mass es licenciado en Ciencias Policiales, abogado y máster en Criminología, Inteligencia e Investigación, además cuenta con una certificación en Sistema de Gestión de Calidad.

Cabe mencionar que hace apenas dos días, Oseguera había sido nombrado como director de Operaciones de la Policía Nacional; sin embargo, el presidente Nasry Asfura dio el visto bueno para que asumiera la máxima jefatura de la institución.

En el mismo acto también fueron juramentados los nuevos viceministros de Seguridad, Rommel Martínez Torres y Mesil Aguilar Amaya, ambos comisionados generales en condición de retiro.