Capturan a “Chuky”, presunto miembro activo de la MS-13 en Santa Bárbara

Petoa, Santa Bárbara

Agentes de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco), capturó a un presunto miembro activo de la Mara Salvatrucha (MS-13) durante un operativo ejecutado en el municipio de Petoa, Santa Bárbara.

El detenido fue identificado con el alias de “Chuky”, de 43 años de edad, originario del departamento de Cortés, quien, según informes policiales, tenía al menos cinco años de integrar la estructura criminal.