Capturan a “Chuky”, presunto miembro activo de la MS-13 en Santa Bárbara

De acuerdo con las investigaciones, el sospechoso se desempeñaba como “Traka” en la MS-13.

Petoa, Santa Bárbara

Agentes de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco), capturó a un presunto miembro activo de la Mara Salvatrucha (MS-13) durante un operativo ejecutado en el municipio de Petoa, Santa Bárbara.

El detenido fue identificado con el alias de “Chuky”, de 43 años de edad, originario del departamento de Cortés, quien, según informes policiales, tenía al menos cinco años de integrar la estructura criminal.

De acuerdo con las investigaciones, el sospechoso se desempeñaba como “Traka”, función dentro de la organización encargada de la venta y distribución de drogas en diferentes sectores de Petoa y zonas aledañas.

Durante la operación, las autoridades le decomisaron varias dosis de supuesta cocaína, evidencia que será utilizada en el proceso judicial en su contra.

Tras su captura, alias “Chuky” fue puesto a disposición del Ministerio Público, acusado por el supuesto delito de tráfico de drogas.

