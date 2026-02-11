Cristiano sigue sin jugar en Arabia: revelan cuándo regresará tras protesta

Riad, Arabia Saudita.

El Al Nassr tomó ventaja este miércoles en los octavos de final de la Liga de Campeones ante el Arkadag en Turkmenistán, al que se impuso por 0-1 en el partido de ida, aún sin Cristiano Ronaldo, que abandonará su protesta ya en el encuentro del próximo sábado ante el Al Fateh, según 'A Bola', y sin sus figuras de más renombre.

Aparte del astro luso, que no había disputado los dos choques anteriores de la liga saudí para protestar por el supuesto trato beneficioso al Al Hilal por el Fondo de Inversión Pública que gestiona los clubes del país, tampoco jugaron este miércoles, por ejemplo, Joao Félix, Marcelo Brozovic, Íñigo Martínez, Kingsley Coman o Sadio Mané.