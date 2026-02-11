Barcelona sufre un nuevo revés antes del duelo ante el Atlético de Madrid en Copa del Rey

España.

Rashford , cuyo tiempo previsto de baja no ha sido especificado por el Barcelona, ​​no se había ejercitado con normalidad en toda la semana y tampoco lo ha hecho este miércoles en la última sesión antes del duelo contra el Atlético de Madrid .

La entidad azulgrana ha confirmado que esta dolencia se deriva de un golpe recibido durante el partido del pasado sábado en LaLiga EA Sports contra el Mallorca, en el que el internacional inglés disputó 67 minutos antes de ser sustituido por Ferran Torres.

El delantero del Barcelona Marcus Rashford será baja para el partido de este jueves en la ida de la Copa del Rey contra el Atlético de Madrid por unas molestias en la rodilla izquierda, según ha informado este miércoles el club catalán.

El entrenador Hansi Flick tampoco podrá contar con los lesionados Pedro González 'Pedri', Pablo Páez Gavira 'Gavi', Andreas Christensen y Raphael Dias 'Raphinha'.

Flick no desvela quién jugará por Rashford

No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción, Gracias por seguir La prensa HN. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Suscribirse

El Barcelona visitará este jueves al Atlético de Madrid en la ida de las semifinales de la Copa del Rey con las ausencias en ataque de Raphael Dias 'Raphinha' y de Marcus Rashford, y Flick ha remarcado que tiene "una idea muy clara de quién jugará", alguien que "lo está haciendo bien", pero no ha revelado su identidad.

"Marcus no ha podido entrenar. Tiene dolor y hay que ocuparse. Con Raphinha hay que ir paso a paso. Es un jugador que siempre lo da todo y lo tenemos que cuidar. No estoy contento con esta situación porque lo necesitamos, pero tenemos que gestionar lo que tenemos. Nosotros nos crecemos en las situaciones complicadas", ha valorado.

El técnico alemán ha elogiado a su próximo rival: "Jugamos contra un equipo fantástico. En el partido contra el Betis (en Sevilla) me sorprendió mucho lo bien que jugó, su estilo. Simeone está haciendo un gran trabajo. Será un partido duro".

Respecto a las recientes críticas de los jugadores del Atlético sobre el estado del terreno de juego del Metropolitano, Flick ha respondido: "Tenemos que jugar. Si es así (su mal estado), no es algo bueno. Hay que cuidar el campo y en España siempre están en perfectas condiciones. Espero que mañana esté mejor que la última vez".