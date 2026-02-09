Flick lo recupera: regresa a los entrenamientos con Barcelona tras meses fuera

Barcelona, España.

El centrocampista del Barcelona, 'Gavi', ha publicado este lunes un vídeo en sus redes sociales en el que se le ve tocando balón por primera vez desde que fue operado el pasado septiembre de una lesión en el menisco interno de la rodilla.

"¡Qué sensación entrenar con balón después de tanto tiempo!", ha escrito el futbolista andaluz en el vídeo que ha difundido en su perfil de la red social Instagram.

En dichas imágenes, Gavi está entrenando en uno de los campos de la Ciudad Deportiva Joan Gamper junto a un miembro del cuerpo técnico del primer equipo azulgrana.