Flick explotó tras triunfo de Barcelona: enfado con el árbitro y revela qué le dijo

Barcelona, España.

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, ha subrayado que él "no estaba contento con la primera mitad" de su equipo ante el RCD Mallorca y que "los jugadores tampoco", así que ha destacado la reacción tras el descanso para acabar ganando por 3-0 ese partido correspondiente a la jornada 23 de LaLiga Española 2025-2026. Flick se ha mostrado disgustado con el árbitro del juego, asegura que debió señalar un penal sobre Lamine Yamal y ha explicado que la sustitución del '10' azulgrana en la segunda parte se debió a la gestión de sus minutos.

Además, el técnico alemán se alegró por el golazo de Marc Bernal en el minuto 83 y habló sobre haber hecho debutar con el primer equipo al joven Tommy Marqués, el décimo canterano que se estrena bajo las órdenes de Flick.

LA CONFERENCIA DE PRENSA DE HANSI FLICK:

El golazo de Marc Bernal "Es genial para él marcar su primer gol con el Barça. Tras la lesión, ha vuelto paso a paso. Será bueno para él este tanto". No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción, Gracias por seguir La prensa HN. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Suscribirse Partido ante Mallorca "En el primer tiempo, hemos jugado lentos y no me gustaba. En la segunda parte, hemos estado mejor. Al final, tres goles más, tres puntos más y no hemos encajado tantos". Cambio tras el descanso "Hemos hablado de posicionamientos". Semifinal de Copa "Hoy toca hablar de este partido, ese encuentro ya vendrá".

Más goles en la segunda parte "No estuve del todo contento con la primera mitad, no hubo dinámica, los pases han sido lentos pero al final nos llevamos tres goles más y tres puntos más. Es un buen día para nosotros". Marc Bernal "Todos han salido, han empezado a celebrarlo, han aplaudido, ha sido increíble para él. Ha marcado su primer gol en el Camp Nou y lo ha hecho muy bien".

10 futbolistas que ha hecho debutar "Por supuesto es nuestra manera de ser y de hacer las cosas. Es bueno para el club y para La Masía. Respetamos su trabajo. Tommy tiene mucho potencial y estoy muy contento de que haya podido jugar unos minutos. Creo que es un sueño hecho realidad para él. También podemos ver la relación entre los futbolistas, han jugado juntos en La Masía". Diálogo con el árbitro "No creo que haya motivo para que hubiese visto una tarjeta. Solo le dije, le dejé claro, que los jugadores del Mallorca estaban demasiado cerca. También pienso, en relación con la falta de Lamine, que debió ser penalti".

EL ENFADO DE FLICK CON EL ÁRBITRO POR LA BARRERA ADELANTADA 😡 pic.twitter.com/w1nAZ5SSHa — DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) February 7, 2026

Descanso "Les pregunté si estaban contentos con la primera mitad y me dijeron que no". Cambio de Lamine Yamal "Tenemos que gestionar sus minutos. Está disfrutando, pero, en la primera parte, tampoco ha estado a su mejor nivel. Se ha reservado la energía para la segunda mitad y no lo critico" Marc Casadó "Ahora estamos disputando muchos partidos. Estamos viendo cómo son profesionales, centrados, lo dan todo y se merecía jugar. De Jong no estaba del todo bien y decidí que descansase. Pero Casadó hubiese sido titular igual. Todos están entrando bien y esa es la base del éxito".

📸 La imagen del Barça - Mallorca.



🫂 Abrazo afectuoso entre Hansi Flick y Lamine Yamal al ser sustituido (77').



🔴 https://t.co/jzkSQLnu1d pic.twitter.com/d80KPWTomn — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) February 7, 2026